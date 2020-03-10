【新冠肺炎】團體促請正視劏房戶困境　倡撥款研究改善環境

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐，油尖旺房屋事務委員會於今日下午（10）舉行會議，將提及疫情對不適切房屋的影響。關注基層住屋聯盟連同成員團體，於會議前到旺角政府合署前空地請願，促請政府正視基層租戶在困境，期望民間聲音帶入議會。

油尖旺區議員、房屋事務委員會主席李傲然指，不希望惡劣的衛生環境讓油尖旺成下一個疫區。（歐陽德浩攝）

關注基層住屋聯席發言人李芝融指，根據統計處出版的《2016年中期人口統計主題性報告》顯示，全港共有92,700個屋宇有分間單位，當中油尖旺區佔最多的分間樓宇單位，共21,500個，其次為深水埗區15,400個。

因此團體提出四個訴求，包括政府應主動為劏房進行緊急修補、盡快提供專業指引及支援、盡快訂立適足住屋權、各區區議會進行劏房研究。

劏房後巷衛生環境惡劣

劏房租戶江先生表示，現時居住在油尖旺區80呎的雙人房，月租4,500元，比半山區豪宅的租金呎價更貴。他指，劏房的衛生環境惡劣，昨晚氣溫20度仍要開冷氣，更指劏房後巷的排水渠、糞渠、排污渠密集，「好似蜘蛛網咁，分唔清邊條渠，幾百條水管，如果你嚟到睇根本想像唔到呢度係香港！」

劏房租戶江先生（右一）表示，現時居住在油尖旺區80呎的雙人房，月租4,500元，比半山區豪宅的租金呎價更貴。（歐陽德浩攝）

油尖旺區議員、房屋事務委員會主席李傲然指，曾致電長者維修自住物業津貼計劃，但獲回覆指必須由業主申請。他認為現行的制度是無法保障劏房租戶，若修改已有計劃可加快推動時間，更指不希望惡劣的衛生環境讓油尖旺區成下一個疫區。

動議不適切住屋的研究撥款

油尖旺區議員朱江瑋表示，將在下午的會議中動議不適切住屋的研究撥款，因政府最近的調查已是2016年。若區議會獲撥款進行調查，能彌補政府的不足，制定合適的措施幫助劏房租戶。