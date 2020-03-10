【新冠肺炎】的士業界光觸媒消毒　司機：乘客發燒都無權拒載

新型冠狀病毒肺炎﹙又稱武漢肺炎﹚疫情持續，不時有確診者曾乘坐的士往醫院，令業界人人自危。的士業界今日﹙10日﹚舉行抗疫活動，計劃向每部的士示範如何使用「光觸媒噴霧產品」，並派發相關產品，亦會為每輛的士車輛貼上「已消毒」的貼紙，以便乘客司機均能夠識別。 近期不少食肆要求顧客進入前，都需量度體温，不過有的士司機坦言相關措施在乘的士方面不可行，因為即使知道乘客發燒，司機根本都無權拒載，只好盡量調校車窗，保持空氣流通、勤力抹車，並為乘客提供酒精搓手液。

的士業界今日舉行抗疫大行動。（黃偉倫攝）

的士小巴業界今日﹙10日﹚舉行「的士小巴抗疫大行動2.0」，為抵抗疫情推出可持續措施。

香港的士業議會號召各屬會義工，在短期內在全港設立不同的示範地點，向每部的士示範如何使用「光觸媒噴霧產品」，並派發相關產品；同時為每輛的士貼上「已消毒」的貼紙，以便乘客司機均能夠識別，雙方都更放心。

業界：冀全港1.8萬部的士都消毒

的士業議會主席熊永達表示，光觸媒有效期為3個月，目標是確保全港18,163輛的士都噴灑光觸媒消毒塗層。此外4,350輛小巴、2,000輛保母車、7,100輛專營巴士，包括校巴、村巴，及跨境巴士，都會噴灑光觸媒。

面對疫情，除了業界提供支援，的士司機亦紛紛自保。駕駛的士逾40年的鄧先生表示，即使近日氣温回升至逾攝氏20度，亦會堅持每日開窗，保持空氣流通。他又稱，過往只以清水加梘液清潔的士，現時則改用滴露消毒藥水，又會配以酒精噴霧定期清潔。

個人潔淨方面，鄧先生表示，軚盤上方放有沾上消毒劑的毛巾，會定期清潔雙手。另外，他將車會提供的消毒搓手液，放到後座上，供乘客隨時使用。至於口罩，他表示現時有約3周存貨，每日用兩個。

近期不少餐廳或店舖，均要求顧客進入前，需量度體温，如發燒則不得內進。鄧先生表示，的士業界難以仿效，因為並非每個上客位均方便為乘客探熱；更重要的是，即使乘客發燒，司機根本無權拒載。對於有部分確診者曾坐的士往醫院，他坦言：「無得擔心，都無得揀。」如需前往醫院，車窗會開到最大。他亦表明，平時會盡量避免在醫院等客。

另一名的士司機張先生亦表示，平均每日都要前往醫院數次，同樣會全開車窗，並勤力清潔車輛，每日至少抹兩次，排隊等客時又會清潔。他表示，假如乘客於車廂咳嗽，會遞上口罩，暫時未見有人拒絕配戴；他又反指，曾聽聞如司機沒有戴口罩，會有乘客不願上車。

出席同一活動的運輸及房屋局局長陳帆表示，運輸業界進入寒冬，期望配上光觸媒噴霧後，市民、司機都可安全出行，「希望下次見面可以除低口罩，互相擁抱。」陳帆之後即場示範為的士、小巴等噴灑光觸媒。

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