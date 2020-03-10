【新冠肺炎】的士司機日賺200元慘過沙士　的士站等45分鐘才有客

新型冠狀病毒肺炎﹙又稱武漢肺炎﹚疫情持續，市民減少出行令運輸業界生計大受影響。 有的士司表示，扣除油錢、錢租後，每日只賺百多、二百，形容較2003年的沙士更惡劣，「﹙收入﹚比最低工資少。」公務員本月開始陸續復工，不少私人機構都跟隨取消在家辦工安排。但的士業界表示，周一至五一般工作日子的生意未見起息，即使假日郊遊人數上升，惟始終無法彌補損失。

駕駛的士逾40年的鄧先生語帶無奈訴說近日生意，形容收入難以維持生計。（黃偉倫攝）

入行40年 司機：等1.5小時才有客

「生意大件事，唔見晒啲人，得返三、四成生意。」駕駛的士逾40年的鄧先生語帶無奈訴說近日的生意，形容收入難以維持生計，由過往扣除車租、油錢日賺約500元，跌至現時只有約百多、二百元，｢300蚊租，100蚊油錢，加埋400蚊(成本)，一日最多做5、600蚊生意，一個禮拜5日，拉勻可能得開工幾日只得600幾，出嚟食餐飯都只係夠畀自己。」

現時的士站不時出現「車等人」的情況，鄧先生表示，至少需排隊45分鐘方可接客，昨午(9日)在馬鞍山雖僅有5輛的士等客，惟最終等了1.5小時方有乘客上車。他又稱，據其他司機所言，由於現時內地遊客絕跡，上水、粉嶺等區的生意更差。

近日不時出現長長的士龍，下午時份金鐘的士站有多輛的士等客。（黃偉倫攝）

17年前經歷過沙士疫情，鄧先生憶述當年亦受打擊，不過直言今次疫情影響更大。他表示，當時人們晚上仍會外出食飯，惟是次疫情下，大家擔心近距離接觸會傳染，又憂慮交通受影響下，外出後難以回家，故直接避免外出，自己亦再無與兄弟聚會。他嘆道，晚上的生意較沙士時期特別差，大家都不願外出，有朋友結婚原本筵席37圍，最終減至10圍，僅7圍出席。

另一名的士司機張先生駕駛了逾30年，同樣嘆道生意大減，平日多於港島工作的他，扣減車租、油錢後，日賺約200元，形容難以維持生活，尤其本身育有兩名孩子，其中一人仍為學生，「要食穀種頂住。」

另一名的士司機張先生駕駛了逾30年，同樣嘆道生意大減。（黃偉倫攝）

張先生表示，公務員復工後，大約帶動一成生意，現時約為過往的三、四成。不過他表示，現時仍經常出現「車等人」情況，過往的熱門地點，如金鐘、中環畢打街、國際金融中心等的士站，幾乎全日都有長長的士龍。

香港的士業議會主席熊永達表示，業界整體生意大跌七至八成，公務員復工後，未見有太大幫助，周一至五生意仍慘淡，「少咗一大截。」他續稱，雖然周六、日往郊遊的人士增加，相關客量提升，惟無法彌補損失，「啲車程一般入咗就無客出返，或者出咗又無客入返。」

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