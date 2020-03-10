【DSE2020】考評局：不戴口罩視作違規　因病缺考須試前「備案」

文憑試筆試將於本月底開考，考評局今日（10日）發表最新網誌，考評局秘書長蘇國生為考生打氣，並提醒若考生發燒或出現病徵，不宜勉強應考。 受新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情影響，考評局指，考生在考場內必須佩戴口罩，若個別考生因身體情況不能戴外科口罩，須在本周五（13日）或之前提供醫生證明申請豁免，否則會視作違規。至於試前突然不適者，須在開考前聯絡公開考試資訊中心「備案」，並在三周內提供醫生證明，以申請成績評估。

文憑試筆試將於本月底開考。(資料圖片)

考評局在最新網誌中上載了《考生防疫Q&A》，表明考生須在考試期間戴外科口罩，否則視作違規。若因身體情況不適合戴口罩者，須於本周五或之前提供醫生證明。應考當日，考生除了要戴上口罩，亦要填妥「考生健康申報表」交予考務人員，而試場內設體溫監測儀器，體溫高於攝氏38度者將不能進入試場。

防疫措施下，試場會提早在7時50分開放，考評局提醒考生宜提早出門，而試場主任擁酌情權，可延遲開考時間15分鐘，直至完成防疫程序。而監考員在點名及核實考生身分時，可要求考生暫時除下外科口罩以確認身分。

考評局秘書長蘇國生透過短片表示，祝考生「疫」境自強、身體健康。他稱，考評局已加強試場清潔及拉闊座位距離，希望考生可安心應考；他又提醒考生，每天應試前要量體溫及填妥健康申報表，若發燒或急性呼吸道感染徵狀等病徵，不應勉強應考，宜盡快求醫及聯絡考評局公開考試資訊中心匯報。

須留意，文憑試的筆試不設補考，若考生因不適而未能赴考，須在試前聯絡中心「備案」 (電話：3628 8860或電郵： dse@hkeaa.edu.hk)，並於考試日起三星期內提供有效醫生證明等文件，向考評局申請轉為科目評審。此安排只適用於學校考生。