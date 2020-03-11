【新冠肺炎】福慧精舍佛堂弟子發聲明　稱後悔無停共修致多人染病

北角福慧精舍佛堂有多人感染新型冠狀病毒肺炎，連同部份信眾的家人，整個群組累計共19人染疫，是本港暫時最多人中招的群組。 有聲稱是福慧佛堂的弟子今日（11日）在《頭條日報》刊登聲明，在今次疫情開始後，弟子曾於農曆年後商量應否暫停定期的聚會共修，但「弟子社會觸覺不夠靈敏」，意見不一因此作罷。聲明指，對於佛堂發生的新型肺炎群組感染深感後悔及難過，所有患者早日康復，疫情消除後社會得以重回正軌。

一群福慧佛堂佛弟子以佛堂名義，在報章刊登聲明，談及佛堂出現新型肺炎感染群組一事。聲明指，佛堂成立逾60年以來，弟子一直定期於佛堂聚會共修，在疫情爆發後，眼見很多佛堂於農曆新年後暫時關閉，弟子曾經商量應否暫停共修，但聲明坦承「眾弟子社會觸覺不夠靈敏，出現不同意見，最後作罷」，弟子回想決定感懊悔，又稱若師父在世，或不會容許弟子作此決定。

聲明對佛堂出現群組感染「深感後悔及難過」，又指見到弟子及家人一個又一個地染病，引起社會關注，佛堂缺乏應對經驗，致與政府人員及傳媒配合不當，就此致歉意。佛堂聲明最後願各患者盡快康復，並期望全球疫情盡快消除，社會可重回正軌。

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