【新冠肺炎】新華旅遊取消所有三月埃及團　旅遊業冀政府協調退票

新型冠狀病毒疫情（俗稱武漢肺炎）於全球的疫情擴大，剛於上周六（7日）返港的新華旅遊埃及十天私人團的8名旅客及領隊，全數確診。由於近日多個國家先後對本港居民在入境時實施強制隔離14日，港府日前亦公開呼籲市民避免外遊。 今日（11日）上午多間旅行社代表，聯同旅遊業議會及政府代表開會，商討各地對旅行社於近日出發各地所面對的困難及對旅客的影響問題。此外，涉埃及團的新華旅遊，公司董事總經理蘇子楊表示，將會取消三月份所有前往埃及的旅行團。

星晨旅遊董事總經理蘇子楊透露，今日中午收到通知，得知該埃及團全部8名團友及領隊已確診。（梁煥敏攝）

新華旅遊董事總經理蘇子楊透露，今日中午收到通知，得知該埃及團全部8名團友及領隊已確診，正在在醫院接受治療。他表示，公司原定於今個月仍有兩個到埃及旅行團將出發，現在決定取消，未了解當中涉及多少旅客，「因為都相信大家覺得呢個地方會比較敏感，未必想如期出發，為安全起見都係先行取消。」

他坦言現時仍有旅行團在歐洲當地，現時各國的入境限制措施每日多變，香港旅行團的費用涉及當地酒店、相關機構，保險及航空公司，亦要高衞生意識，「已經出發嘅，相信香港嘅團友大部份都已經提高左衛生意識，盡量保護自己，而今次涉事旅行團嘅領隊，自己都帶定探熱針，每日為團友量度體溫，喺當地嘅時候根本冇人發燒，防不勝防。」

旅議會主席黃進達表示，多個業界代表均希望政府可澄清早前呼籲的定義、適用的地區及時效性。（梁煥敏攝）

入境資訊太夜發放 旅行社難應對

他又提到，現時政府的最新資訊多為晚間發放，令業界無所適從，加上大部份歐洲團為晚間出發，領隊可作準備，預先通知團友消息有相當大的困難，「好似尋晚起碼有三間旅行社出團去西班牙，所有團友都去到機場先知上唔到機，但做法唔係太理想，好難做預算。」他相信，昨晚未能出發到西班牙的各個旅行社團團友，大約涉及100人。

另外，歐洲部分地區不予港人順利進入，而且時間非常倉促，更改行程非常困難，「克羅地亞係涉及巴爾幹半島同埋東歐嘅團，如果佢突然間話唔俾香港人入，我哋有時有好大嘅掣肘，中間涉及航空公司及保險問題，更改行程係有困難，我哋旅行社好被動。」

多間旅行社代表、聯同旅遊業議會及政府代表今早開會，商討業界經營問題。（梁煥敏攝）

今日上午多間旅行社代表、聯同旅遊業議會及政府代表開會，商討旅行社於近日出發各地所面對的困難，以及對旅客的影響，期望政府可以有相應對策及措施協助業界及旅客，可以得到保障。

旅議會主席黃進達今日表示，疫情涉及的地區範圍太多太闊，現時每一日更新的警示、做法不統一，旅行社方面「協調非常困難、無助。」他表示，旅行社取消相關行程，要取決於當地的旅遊警示，但目前有部分地區未有宣布隔離政策，或未任何外遊警示，例如埃及等。

新型冠狀病毒疫情在全球擴散，影響外遊意欲。（資料圖片)

他指，即使旅行社有意取消前往當地的行程，但與航空公司、當地酒店、接待服務等供應商洽談取消及退款非常困難。旅行社非常被動，希望政府能夠從中干涉、協調，令旅行社得知可以如何處理現時情況，並盡早通知消費者，而現時曾初步與相關航空公司商討，但正因部分地區未有疫情爆發，故不願意取消預定及退回定金，此外，首要解決的地方相信必定涉及埃及地區。

黃續説，外地政府往往在深夜才公布最新的指引，令旅行社在協調上或對旅客通知上添上相當大的困難。他亦提到，二月份的旅遊印花稅相對以往的下跌八成，反映出行業經營相當困難，業界包括導遊、領隊收入大大減少，料情況至少持續至4月，希望政府能夠體恤行業相關人士，可以有更多的協助及加強，令他們能夠渡過難關，又慨嘆現時境況，「涉及地方太多，影響比沙士更嚴重」。