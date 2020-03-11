三批次糖尿病處方藥驗出致癌物　曾供港私家醫生及藥房須回收

衞生署今日（11日）同意持牌批發商全球藥業有限公司，從市面回收一款治療糖尿病、控制血糖的藥物「Metformin-Teva」500毫克藥片（香港註冊編號：HK-60334）的三個批次產品，包括16532717、16532817及16532917。 由於相關產品樣本檢驗結果證實含有被列為可能令人類患癌的N－亞硝基二甲胺，受影響產品亦曾供應予本地私家醫生及藥房，衞生署呼籲正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

衞生署今日（11日）同意持牌批發商全球藥業有限公司，從市面回收一款治療糖尿病、名為Metformin-Teva 500毫克藥片（香港註冊編號：HK-60334）的三個批次產品。（衞生署提供）

衞生署早前接獲持牌批發商全球藥業有限公司通知，指製造商根據實驗室測試懷疑Metformin-Teva 500毫克藥片可能含有雜質N－亞硝基二甲胺。衞生署於是抽取該產品樣本進行檢驗，政府化驗所檢驗結果證實該樣本含有N－亞硝基二甲胺，該批發商自願從市面回收上述所有批次的產品。

基於實驗室測試，N－亞硝基二甲胺被列為可能令人類患癌的物質，而海外藥物監管機構正評估某些藥品，包括甲福明產品，被發現含有上述雜質對藥品安全性的影響。衞生署會密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物發出更新的安全評估，以考慮任何必要的跟進行動。

上述產品含有甲福明，用於治療糖尿病的處方藥物，而根據批發商資料，受影響產品曾供應予本地私家醫生及藥房。衞生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，會密切監察有關回收。