【新冠肺炎】長期服藥免疫力低致風險高　紅斑狼瘡患者冀政府支援

新型冠狀病毒肺炎疫情（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港確診個案持續增加。紅斑狼瘡症患者因需要長期服藥去壓抑免疫系統，感染新型冠狀肺炎的風險較高。香港大學名譽臨床助理教授、風濕病科專科醫生張錚指，使用生物製劑，可以降低紅斑狼瘡患者嚴重發作風險，內地亦有研究指紅斑狼瘡症的常用藥物 ——「羥氯喹」，對新冠肺炎或有療效，或可能幫助紅斑狼瘡症患者對抗新冠肺炎。 生物製劑價格高昂，病人需靠保險才可負擔。病人組織「樂晞會」希望政府可以在藥物方面提供更多資助，與病人共渡難關。

香港大學名譽臨床助理教授、風濕病科專科醫生張錚指，免疫系統較弱的紅斑狼瘡症患者，感染風險高過常人，若不幸感染，出現並發症的可能性也較高。（受訪者提供）

紅斑狼瘡症是一種自身免疫系統失調的疾病，患者大多數是女性，現時本港約有1.2萬人確診。當發病時，患者體內會製造不正常的抗體，攻擊體內組織及器官，患者需要長期服藥去壓抑免疫系統，香港大學名譽臨床助理教授、風濕病科專科醫生張錚指，免疫系統較弱的紅斑狼瘡症患者，感染風險高過常人，若不幸感染，出現併發症的可能性也較高。

醫生：生物製劑或對新冠肺炎有療效

張續指，生物製劑是一種輔助治療，可以協助患者病情維持在低活躍度的水平，降低嚴重發作的風險，亦有助減低患者使用類固醇的累積劑量，最終減少器官損傷的出現。他補充指，內地專家發現治療紅斑狼瘡症的常用藥物 ---「羥氯喹」，對新冠肺炎或有療效，有機會幫助紅斑狼瘡症患者對抗新冠肺炎，惟生物製劑未有政府指引資助，需要由病人自己擔負。

病人多病情反覆 發病時易有並發症

李燕嫻2006年確診紅斑狼瘡患者，多年來病情反覆，曾經經歷脫髮、爛面，嚴重時肺部被免疫系統攻擊，一度難以呼吸，引致胸膜發炎及肝炎等情況，需要臥床數月。在治療過程中，她曾使用生物製劑輔助治療，但需要在保險的資助下，才可負擔每月8,000元的費用。現在她已經無奈停止使用生物製劑，須長期服用類固醇控制病情。

為紅斑狼瘡症患者提供支援的「樂晞會」表示，生物製劑已有新的自行注射筆面世，患者可以在家自行注射，不用花數小時或半天到醫院吊針，也可以減少病人出入醫院的次數，希望政府可以在藥物上提供更多的資助，關注紅斑狼瘡症患者。

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