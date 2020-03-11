【新冠肺炎】醫管局：如N95表面無污染　延長使用不會增感染風險

新型冠狀病毒肺炎（又名武漢肺炎）疫情持續，但公立醫院醫護人員裝備不足，有傳媒報道，屯門醫院近來成立「霧化程序小隊」，集中處理當天所有手術室的霧化程序，例如插喉、拔喉等，但手術與手術之間不需更換口罩，以減少N95的用量。醫護人員擔心做法有機會令病毒傳給下一位做手術的病人，增加傳播風險。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今天（11日）在記者會上，沒有否認相關消息，又直言如果N95口罩表面看來沒有受污染，而病人亦已被麻醉，「延長使用」N95是不會增加感染風險。

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劉家獻稱，為避免病毒經空氣傳播，因此在霧化程序時需要使用N95。而醫管局根據世界衛生組織指引，認為如戴N95時有配上面罩使用，就可「延長使用」，即若N95沒有變形，沒有表面可見的污漬，亦沒有脫下，就可以繼續使用，直至醫護人員把N95脫下。他多次強調，「延長使用」是根據國際指引，而每次把N95脫下，都會增加感染風險，「如病人麻醉了，可以做完一個（為一個病人做了霧化程序），唔除（N95），做第二個，唔會增加感染風險。」

至於做法會否把病毒傳給下一位病人？劉家獻表示，根據世衛指引，N95戴在醫護身上，而且醫護有戴面罩，指引亦要求醫護不應接觸到病人、四周環境，「所以傳染機會係好細好細好細。」他重申做法是根據專家意見才制定，而每個個案也應與感染控制主任商量，了解是否適合這個做法，平衡風險才做。

劉家獻直言如果N95口罩表面看來沒有受污染，而病人亦已被麻醉，「延長使用」N95是不會增加感染風險。 （余俊亮攝）

醫管局質素及安全總監鍾健禮昨天表示，N95口罩的存量只夠約4周，現時需「痛下決心」，只有處理霧化程序，如插喉、抽痰等才能使用N95口罩。《立場新聞》報道，屯門醫院兩周前成立「霧化程序小隊」，每日兩支小隊集中處理所有手術室的霧化程序，包括插喉、拔喉，但手術與手術之間不需更換口罩，有指可令 N95 口罩每日使用量減少達四成。另有消息指，有其他醫院可能會仿傚做法。