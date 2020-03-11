內科醫生斥醫管局住宿安排失當　於隔離病房做滿兩周仍未獲發津貼

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，公院醫護人員到Dirty Team工作，即在隔離病房照顧確診或懷疑確診病人，難免擔心受感染，不敢回家休息。 醫院管理局早前宣布，會為在Dirty Team員工提供住宿安排，醫護人員亦可申請每日定額500元的「特別租賃津貼」。《香港01》接獲消息指，醫護人員在進入Dirty Team的前兩天，才能得知是否獲當局安排臨時住宿或酒店，時間倉卒，令他們需要「撲酒店房」。亦有醫生表示，醫管局的臨時住宿環境及衞生欠佳，「部分房間冇窗，好似坐監。」更有醫生加入Dirty Team，在隔離病房做滿兩周後，仍未能獲發放一分一毫的租賃津貼，未知醫管局何時才會發放津貼。 醫管局回覆指，員工提出申請後，最快可以在申請月份的下個發薪月發放。

醫院管理局總行政經理何婉霞在上月底表示，已物色到港島和九龍合共4間酒店，提供約100間獨立房間予醫護人員入住。 （資料圖片）

醫院管理局早前稱，為在公立醫院高風險區工作的醫護人員提供約300間臨時宿舍，亦物色到港九共四間酒店，提供約100個房間讓醫護人員入住，而醫護也可申請每日500元的「特別租賃津貼」。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，公院醫護人員需到Dirty Team工作，即在隔離病房照顧確診或懷疑確診病人。（資料圖片／余俊亮攝）

拒住臨時住宿 失領取特別租賃津貼資格

不過，據了解，醫護人員在進入Dirty Team的前兩天，才能得知是否獲當局安排臨時住宿或酒店，如否，便需自行「撲酒店房」。有內科醫生批評，如此安排太倉卒，令他們感徬徨；而且酒店價格會隨著入住日子迫近不斷上升，甚至會出現房間爆滿情況。

另外，有消息透露，有內科醫生雖然獲分配醫管局的臨時住宿，但因其設備簡陋、環境及衞生欠佳，選擇不入住，「部分房間冇窗，好似坐監，另一批房間浴室比較污糟，仲要行四層樓先有廁所。」消息人士指，由於該醫生拒絕入住醫管局安排的住宿，因而不獲發放500元的特別租賃津貼。

有內科醫生又斥，醫管局亦沒有向醫護人員交代何時才會派發特別租賃津貼，有內科醫生早在2月初加入Dirty Team，及至其在隔離病房的工作完成後，仍未獲發津貼，期間他需自掏荷包付酒店費，他十分憂慮「做完之後一蚊都攞唔返。」

新型肺炎期間，公院醫護人員需到Dirty Team工作，即在隔離病房照顧確診或懷疑確診病人，有人擔心受感染，不敢回家休息。 （資料圖片／余俊亮攝）

醫管局回覆指，由2020年2月1日開始，凡在在高風險區工作兩星期、或在監察病房工作兩星期的員工，如院方未能提供合適臨時住宿；或同事提出理由不使用提供的住宿安排，均可申請每日定額500元的「特別租賃津貼」。

不過，有內科醫生直言，醫管局從未向他們透露如不接受醫院安排的住宿時，可以提出理由，他亦不知道甚麼理由才能被醫管局所接納。

另外，醫管局回應稱，「特別租賃津貼」是為員工在高風險區工作的員工提供臨時住宿需要而設，員工在提出申請時，需要提供租賃臨時住宿證明文件正本供部門主管或上司審閱。員工提出申請後，最快可以在申請月份的下個發薪月發放。

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