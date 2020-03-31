長洲驚現霸地挖山涉逾3.5萬呎　被包圍大宅前政協業主：與我無關

長洲近期驚現霸地事件，《香港01》發現，在長洲觀音灣路一帶的山坡，有逾3.5萬平方呎的官地涉被非法霸佔，翠綠山丘變成一片工地。有長洲居民及區議員向記者指，去年舉報問題但霸地情況未有停止。被霸佔官地遭圍牆包圍，中央有一大宅，據查冊資料業主是上市公司香港金融集團主席、前全國政協許智銘。 許智銘回覆查詢指，長洲該地為度假用的物業，強調霸地、僭建等與自己無關，「無一件私人物品放自己範圍外面，我哋冇必要佔用外圍一分一寸土地。」 地政總署指，已在現場豎立告示板和圍網，以防水布遮蓋斜坡，今年三月起亦安排保安人員駐守現場及加設圍網，亦會就懷疑干犯侵佔官地罪行展開調查及搜證，日後提出檢控。

記者於政府地理資訊地圖，根據地政署通知上的附圖計算，發現非法工程佔地面積約3,240平方米。（歐陽德浩攝）

退修中心被磚牆包圍

長洲區議員梁國豪及幾名居民向記者透露，長洲華威酒店附近、觀音灣路一帶的小山丘，去年開始發現有工程進行，青翠綠地剷起、多輛工程車進駐。梁國豪指，涉事工程範圍貼近民居，斜坡下為長洲體育路、華威酒店，另一邊則是中華電力站、觀音灣路和長洲運動場，而工程亦有建造磚牆包圍基督教白普理退修中心，僅剩下一條小路供中心使用者進出。

有居民指，去年6月已發現違規工程，擔憂威脅斜坡下方的居民安危，去年底已通知政府各個部門處理，但違規工程未有停止。

因地政總署於3月3日發起跨部門聯合行動，白普理退修中心負責人鄺先生（左）、區議員梁國豪（中）、街坊賴先生（右）以及其他居民，再次到地盤一帶視察。（李澤彤攝）

長洲霸地事件 白普理退修中心被兩米高磚牆包圍

政府要求3月初停止違法工程

記者於三月初到長洲視察，發現地政署已在涉事地方豎立「政府土地」的告示牌，並在僭建的磚牆貼上通知要求今年3月3日前須停止工程。該非法工程佔地龐大，據政府展示的霸地面積，記者利用地政總署地圖粗略估計面積達3,240平方米，即約3.5萬平方呎。

而被霸佔的官地範圍內，中央有一間大宅，即位處長洲丈量約份地段第899號地皮上，據查冊資料顯示，業主是上市公司香港金融集團主席許智銘，於2018年以1,400萬元購買該地，並於去年以770萬購入附近的玫瑰園1座低層連花園，兩者相距約50米。

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區議員：每隔一段時間巡視都多了幾幅牆

區議員梁國豪怒斥，「情況每況愈下，危機四伏！每次嚟都多咗幾面牆！」他指，由於雨季將至，地盤裡裂開的石頭、被鋸斷的樹幹、鬆軟的泥沙等，將威脅斜坡下的房屋、行人的生命安全，後果不堪設想。

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許智銘：無必要佔用外圍土地

記者3月9日向許智銘查詢，他指長洲該地為度假用的物業，已委託了專業公司展開維修工程，並得到政府部門的許可證在許可範圍工作。他強調，所有涉及霸地、僭建的指控，都與自己無關，重申只在物業範圍內建圍牆，並已得到屋宇署批准，「無一件私人物品放喺範圍外面，我哋無必要佔用外圍一分一寸土地。」

許智銘表示，不想揣測其他人投訴的動機，又指留意到附近的居民亦有霸佔官地開墾及耕種，又希望區議員梁國豪「一視同仁」，能夠真正了解事實真相。

許智銘（右二）強調，所有涉及霸地、僭建的指控，都與自己無關，重申只在物業範圍內建圍牆，並已得到屋宇署批准。（資料圖片/梁芷君攝）

離島地政處︰已加設圍網 安排保安每日巡視

離島地政處回覆指，去年三月接獲舉報，指有人進行非法開墾、傾倒泥頭和砍伐樹木。因此隨即進行實地視察，確認長洲丈量約份地段第899號附近的政府土地有被挖掘的情況，惟現場並未發現有人進行挖掘，已豎立告示板和圍網防止非法挖掘。

其後十二月再次接獲舉報，實地視察後確認增加長洲內地段第17號和長洲內地段第50號（即長洲玫瑰園），附近的政府土地和斜坡興建了擋土牆和曾被挖掘，有關工程未獲政府批准，但未發現有人進行挖掘。

地政總署指，為加強執管措施已安排保安每日到該地巡視，由於涉及斜坡和擋土牆，已將個案轉介相關的部門和單位跟進，並先後在今年一月和三月共同實地視察，以研究緩解措施。

而離島地政處於今年二月中根據《土地（雜項條文）條例》（第28章），已到現場張貼通知，命令佔用人在限期前停止不合法佔用政府土地。在通知的限期屆滿後，地政處人員於二月下旬把一些佔用政府土地的建築材料移走，並飭令佔用人在限期前停止霸地。

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地政總署：安排保安人員駐守現場

離島地政處又指，會在通知限期屆滿後仍在現場的擋土牆，施行緩解措施，而現場已豎立告示板和圍網，並以防水布遮蓋斜坡，今年三月起更安排保安人員駐守現場，並進一步加設圍網，亦會就事件繼續調查及搜證，日後或會作出檢控。

屋宇署︰將向業主發清拆令

屋宇署指，最近聯同土力工程處及地政總署人員，發現於長洲丈量約份地段第899號(業主為許智銘)、觀音灣路35號玫瑰園第1座的範圍內，有新建的違例地盤平整工程，涉及挖掘斜坡及建造擋土牆。根據土力工程處的評估，有關違例工程（即僭建物）沒有明顯危險，但該些僭建物屬現行執法政策下須予以取締的類別，因此將會向有關業主發出清拆令，着令其清拆僭建物。