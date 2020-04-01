長洲霸地事件　白普理退修中心被兩米高磚牆包圍

《香港01》發現，長洲觀音灣路一帶的山坡，有逾3.5萬平方呎的官地被非法霸佔。有長洲居民向記者指，去年舉報問題但霸地情況未有停止，又指樹林被剷平致麻鷹消聲匿跡。 白普理退修中心亦是「苦主」，去年二月起被約2米高的違規建設磚牆包圍，負責人鄺先生懷疑與周邊的霸佔官地工程有關。霸佔官地中央有一家大宅，其業主是上市公司香港金融集團主席、前全國政協許智銘，他強調圍牆與他無關，建議退修中心尋求政府解決問題。

有非法工程的位置貼近民居，並建造磚牆包圍基督教白普理退修中心，剩下一條小路供中心使用者進出。（李澤彤攝））

《香港01》記者於三月初到長洲非法工程一帶觀察，發現地政署已豎立「政府土地」的告示牌，並在僭建牆貼上通知要求今年3月3日前須停止工程。記者據公告展示的地圖，對比地政總署地圖，粗略計算發現涉事面積約3,240平方米，即逾3.5萬呎。涉事範圍位置貼近民居，並涉及建造磚牆包圍基督教白普理退修中心，剩下一條小路供中心使用者進出。

長洲驚現霸地挖山涉逾3.5萬呎 被包圍大宅前政協業主：與我無關

白普理退修中心負責人鄺先生（左）、長洲區議員梁國豪（中）、居民賴先生等人，每隔一段時間到非法工程地盤視察。（李澤彤攝））

居民︰茂密嘅樹林俾個人霸佔咗一年時間，變成焦土！​

附近居民譚先生指，工程以木板圍封整個山頭逾一年，後來2019年六月有石頭滾落山底，上山查看才發現地政署並無巡查此地，同年12月通知政府各部門處理，此後不斷投訴及跟進。他指責地政總署人員每次到地盤巡查，並無執法及檢控，任由違法者在政府官地繼續挖掘，傾倒垃圾和泥頭形成泥頭山。「成個茂密嘅樹林俾個人霸佔咗一年時間，變成焦土！」

退修中心︰樹林被剷平 致麻鷹消聲匿跡

白普理退修中心負責人鄺先生表示，「我都想有錢起牆圍住自己。」中心自去年二月起被約2米高的磚牆包圍，由於範圍屬政府官地，沒辦法解決，只能向地政總署投訴。他指該地在違規工程施工前是斜坡，擔心雨季的積水造成安全問題，磚牆將抵受不住壓力塌下。他亦指，斜坡未被填平前為麻鷹的棲息地，因一帶樹林被剷平，麻鷹已在附近消聲匿跡。

許智銘：與本人無關 建議中心向政府求助

遭霸佔官地中央有一家大宅，據查冊資料業主是上市公司香港金融集團主席、前全國政協許智銘，記者3月9日向許智銘查詢，他指退修中心的圍牆與他的工程無關，因其物業與退修中心有一段距離，「圍牆應該圍我自己，點會圍人呢？」他更建議退修中尋求政府解決問題，以找出興建圍牆的違例人士，並重申「我好肯定同我本人無任何關係。」