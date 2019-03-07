長實屯門青山村農地涉違規被充公　估值達7000萬元　稱被人霸地

發展商長實被政府充公農地。該幅1.7萬呎農地位於屯門南豐工業城對面，可作多種發展，市價估計達七千萬元。地政總署警告信指，農地涉及14項僭建。 長實發言人表示，地皮被人霸佔，正了解詳情。農地所在鄉村的村長指，村民在長實購入農地前已住在該處，至今已數十年。 立法會議員尹兆堅認為，長實應主動接觸村民，商談及提供賠償。

這次被政府充公的農地（黃框示），是長實附屬公司於2001年以100萬元連同其他土地一併買入，位於屯門南豐工業城對面，規劃用途包括建作醫院、學校及食肆等。地政總署今年1月以有違規構築物為由，強制收回農地。（香港01製圖／賴啟燊攝）

農地可建醫院食肆 發展潛力極高

被充公的農地位於屯門青雲路、南豐工業城對面，毗鄰仁濟醫院第二中學，屬於青山村範圍，現時規劃用途為「政府 、機構或社區」，可改建作醫院、學校、食肆、訓練中心及宗教機構，最高可建三層，但需向地政總署補地價，屬發展潛力極高的「優質農地」。

農地毗鄰正申建一個骨灰龕項目，規模達3,000個龕位，而近期附近同類有發展潛力的農地成交呎價約4,000元，按此估算，這幅被充公的「優質農地」價值逾7,000萬元。

長實附屬公司「HILDER COMPANY LIMITED」於2001年，以100萬元一併購入該農地及其餘逾10幅土地。該公司現時董事包括李澤鉅、趙國雄、吳佳慶、葉德銓等長和系高層。長實發言人日前回覆指，該土地被非法的寮屋霸佔，正了解詳情。

長實18年前購農地 村長：村民住該處數十年

記者上周五（1日）實地視察，發現青雲路有入口通往該農地，入口處有「迦南花園」字眼的路牌，旁邊有四個信箱。該處有一幢兩層高的石屎建築物，以及至少四間大小不一的鐵皮屋，由鐵絲網包圍，部分設施殘舊，相信已搭建一段長時間。

屋外空地有盆栽，不遠處有至少四個祖墳，而屋內有掛晾衣服及床單，養有金魚並有犬隻留守，不過當時無人應門。

青山村村長覃仲才回覆查詢指，據他了解，「迦南花園」數十年前已有數戶村民居住，當中兩層高的石屎建築物是由其中一名村民近年加建，至於旁邊的鐵皮屋，則有兩至三戶村民居住。

14項違規 地政署警告一年無效即收回

按土地註冊處紀錄，屯門地政處去年2月向農地業主長實發警告信，指農地有14項違規，包括一個兩層住人構築物、兩個單層住人構築物、多個單層構築物及簷蓬，要求長實28天內拆除。

至今年1月，地政總署發信指建築物或構築物未獲政府事先批准，違反地契，決定強制收回土地。

根據法例，土地被充公後，地主若已糾正違契事項及繳付相關費用、開支、罰款，以及滿足附加條款下，可向特首申請取回，特首可給予寬免、歸還業權，但過程一般需時約兩年或以上。

大律師：村民可申逆權侵佔 惟無阻政府收地

法政匯思成員、大律師何旳匡指出，村民只要證明到居住時間連續滿12年的法定時限，非以租賃形式管有土地，並且有意圖管有地皮，便可入稟法院申請逆權侵佔。不過，他指即使最後成功，也只是取代長實於這幅農地的權益，不可阻止政府強制收回農地。

尹兆堅：村民居住多年應獲賠償

民主黨立法會議員尹兆堅表示，根據表面資料，上述村民可能符合申請逆權侵佔的條件，但若住所被拆除，村民便不能藉申請逆權侵佔的法律途徑，維護本身權益。他認為，長實應先與村民溝通並作出賠償，再申請贖回土地發展。

民主黨另一名立法會議員鄺俊宇指出，地政總署過往由發警告信至收地，動輒需時數年，今次收地效率卻相當高，希望當局將來能秉持原則，不論業主身份，一視同仁處理。