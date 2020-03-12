【何志平上訴】未現身法院　原定六月出獄　法官聽取陳詞後未裁決

因向非洲國家政要行賄，而在美國被判囚三年的民政事務局前局長何志平，早前就定罪上訴，美國法院當地時間昨日（11日）早上10時開庭審理，不過何未有現身，庭上由控辯雙方各自陳詞。法官聽取後，未有即時裁決，暫未知何時有上訴結果。

何志平因賄賂非洲國家烏干達及乍得的政要，涉違反《海外反腐敗法》和洗黑錢等八條控罪，於2017年11在美國被捕，最終七罪罪成，去年3月被判監三年，及需於一年內繳交40萬美元（約314萬港元）的罰款。

被判罪成後，何志平提出上提，案件於美國時間昨日早上10時開庭，由美國聯邦第二巡迴上訴法院審理，聆訊歷時約半小時，何未有到庭，由控辯雙方各自陳詞。

何志平的代表律師在庭上，爭辯控方同時以針對外國人，以及有「本地聯繫」的控罪起訴何，認為兩者自相矛盾，質疑是重複檢控。不過控方反駁稱，何是美國一個註冊團體的代理人，案件的賄款單位是美元，而且由香港經紐約的銀行，匯款至非洲。控方引例指，只要何經過美國銀行的網絡，即使並非以美國的戶口收授賄款，都足以定罪，認為控罪合理。

三名法官聽取控辯雙方的陳詞後，未有即時頒下裁決，暫未知何時有上訴結果。不過由於何志平於美國的護照已過期，即使上訴成功，亦預料未能即時獲釋。

根據法庭文件，何志平將於6月8日出獄，美國當局之早已預告，何出獄後會被遣返回港。