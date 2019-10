【何志平案】美國司法部96頁文件反駁上訴理據　最快下月底開審

美法庭預留三個時段審議

何志平在今年7月向上訴庭法庭書面提交上訴四大理據,要求撤銷定罪,包括其行事身份是用香港的中華能源基金會及上海的華信能源,並非以「本地聯繫」(domestic concern)代表身份作出控罪行為。

直至本月10日,美國司法部向上訴法院提交文件,稱若何志平一方提出要求,檢察官同意法庭召開聆訊,並預留三個時段作聆訊,分別是本年11月25日至12月12日、12月24日至31日,以及明年1月20日至2月7日,但何志平的代表律師暫未有回應。

此外,檢察官在本月9日向上訴法院提交一份96頁文件,逐點反駁何志平上訴理據。檢察官解釋,原審法庭在充份證據下裁定何志平違反《海外反腐敗法》罪成;其次,在洗黑錢罪名上,控方指是在「法律上及事實上皆屬充分(both legally and factually sufficient)」情況下定罪。控方又指,以針對外國人及「本地聯繫(domestic concern)」人士法例起訴,在法律上沒有問題。

控方反駁上訴理據

1. Ho’s Convictions Were Supported By Sufficient Evidence.

2. Ho’s Conviction For Money Laundering Was Both Legally And Factually Sufficient.

3. Ho’s Evidentiary Challenges Are Meritless.

4. The Indictment Was Valid.

資料來源:美國司法部文件