【何志平案】四項理據提上訴　稱無證據顯示罪行與美國有本地聯繫

民政事務局前局長何志平因行賄非洲政要案，去年底在美國被陪審團裁定違反《海外反腐敗法》和洗黑錢等七項控罪罪成，法庭判囚三年及罰款40萬美元（約314萬港元）。何志平早前提出上訴，他的代表律師當地時間周三（7月10日）向上訴庭法庭書面提交上訴理據，提出四大理由，要求上訴庭撤銷定罪，包括何志平行事身份是用香港的中華能源基金會及上海的華信能源，並非以「本地聯繫」（domestic concern）代表身份作出控罪行為。

被判囚3年的何志平，扣除還押期間所服刑期，料最快將於明年中可出獄。（資料圖片）

據上訴書，何志平提出四大理由。包括指出何志平行事身份是用香港及上海機構代表，並非美國企業代表身份。而涉案的款項只是經美國匯款（based on a transaction），並非由美國匯出或接收（to or from a place in the United States），故不足以構成條例上的罪行條件。

另外，辯方指初審法庭錯誤接納證據，包括控方呈上證人、塞內加爾前外長加迪奧兒子Boubker Gadio的短訊；以及加迪奧證供中所指何志平贈予乍得總統代比（Idriss Déby）涉款200萬美金的現金禮盒，但無清楚指出是否親眼所見，認為只都屬傳聞證供；又容許控方在無必要下使用圖表引導陪審團。最後一項上訴理據指出，控方提出的7項控罪，部分不能同時提出作檢控。

何志平被捕及被判罪成後，一直囚於美國紐約大都會懲教所。（資料圖片 / 鄭嘉如攝）

【01紐約直擊・何志平案專頁】被指助華能源企業非洲發展 行賄洗錢罪成

何志平四項上訴理據 1. HO'S CONVICTIONS ON COUNTS 2 AND 3 MUST BE VACATED BECAUSE THERE WAS NO EVIDENCE THAT HE ACTED ON BEHALF OF A DOMESTIC CONCERN 2. HO'S CONVICTIONS ON COUNTS 6 AND 8 MUST BE VACATED BECAUSE THE JURY WAS ERRONEOUSLY CHARGED ON SPECIFIED UNLAWFUL ACTIVITIES AND THE STATUTE DOES NOT COVER THE WIRES AT ISSUE 3. THE TRIAL COURT MADE EVIDENTIARY ERRORS THAT REQUIRE REVERSAL OF HO’S CONVICTIONS ON ALL COUNTS 4. COUNTS 1, 4 AND 5 SHOULD HAVE BEEN STRICKEN BECAUSE THEY ARE LEGALLY DEFECTIVE 資料來源：美國法庭文件

何志平2017年11月在紐約被捕，2018年12月被判罪成。判罪當刻，他對香港記者說「預咗，都係咁」。（美聯社）

料2020年年中可出獄

何志平案中的罪名分兩部份：何志平被指透過加迪奧安排，與乍得總統代比（Idriss Deby）會面，但何與華信代表團訪問乍得總統時，向對方送上一藏有200萬美元（約1560萬港元）現金的禮盒，為華信換取生意機會。另外被控賄賂烏干達前外長、時任聯合國大會主席庫泰薩（Sam Kutesa），以換取出席烏干達總統就職禮、並與該國總統會面，以及收購烏干達一所銀行的機會。被判囚3年的何志平，扣除還押期間所服刑期，料最快將於明年中可出獄。

八項控罪七罪成

何志平被控八項控罪，第一至第五條，是串謀違反或違反美國《海外反腐敗法》，具體根據乍得、烏干達的本地機構和美國境內發生，這些罪行全部成立。第六至第八項控罪，是洗黑錢罪行。第六條串謀洗黑錢罪罪成，第八條控罪是涉及烏干達案的洗黑錢罪罪成。第七條控罪，涉及乍得案的洗黑錢罪，是唯一一條罪名不成立的控罪。該罪涉及與何志平一同被捕、後來轉為污點證人的塞內加爾前外長加迪奧。辯方曾指，加迪奧並非誠實可靠的證人。