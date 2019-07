【何志平案】四項理據提上訴　稱無證據顯示罪行與美國有本地聯繫

據上訴書,何志平提出四大理由。包括指出何志平行事身份是用香港及上海機構代表,並非美國企業代表身份。而涉案的款項只是經美國匯款(based on a transaction),並非由美國匯出或接收(to or from a place in the United States),故不足以構成條例上的罪行條件。

另外,辯方指初審法庭錯誤接納證據,包括控方呈上證人、塞內加爾前外長加迪奧兒子Boubker Gadio的短訊;以及加迪奧證供中所指何志平贈予乍得總統代比(Idriss Déby)涉款200萬美金的現金禮盒,但無清楚指出是否親眼所見,認為只都屬傳聞證供;又容許控方在無必要下使用圖表引導陪審團。最後一項上訴理據指出,控方提出的7項控罪,部分不能同時提出作檢控。

【01紐約直擊・何志平案專頁】被指助華能源企業非洲發展 行賄洗錢罪成

何志平四項上訴理據

1. HO'S CONVICTIONS ON COUNTS 2 AND 3 MUST BE VACATED BECAUSE THERE WAS NO EVIDENCE THAT HE ACTED ON BEHALF OF A DOMESTIC CONCERN

2. HO'S CONVICTIONS ON COUNTS 6 AND 8 MUST BE VACATED BECAUSE THE JURY WAS ERRONEOUSLY CHARGED ON SPECIFIED UNLAWFUL ACTIVITIES AND THE STATUTE DOES NOT COVER THE WIRES AT ISSUE

3. THE TRIAL COURT MADE EVIDENTIARY ERRORS THAT REQUIRE REVERSAL OF HO’S CONVICTIONS ON ALL COUNTS

4. COUNTS 1, 4 AND 5 SHOULD HAVE BEEN STRICKEN BECAUSE THEY ARE LEGALLY DEFECTIVE

資料來源:美國法庭文件