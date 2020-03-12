深水灣越冬斑蝶躍升22倍　十年來第三高　屯門小冷水斑蝶升1.5倍

每年來港過冬的「客人」，除了候鳥，還有斑蝶。環團綠色力量今日（12日）公布「越冬斑蝶調查」，分別在屯門小冷水和港島深水灣分別錄得649隻及521隻，前者較前年冬天上升1.5倍；後者則躍升22倍，數目是自2009年調查以來第三高，反映兩地有機會是重要斑蝶越冬地。

綠色力量自2009年開展「越冬斑蝶調查」，涵蓋四個本地斑蝶越冬地點，包括屯門小冷水、港島深水灣，以及大嶼山的分流和水口。高級環境事務經理單家驊表示，小冷水和深水灣過去十年錄得的越冬斑蝶數目一直反覆，約兩至三年會出現一次高峰。以小冷水為例，去年冬天錄得649隻雖較前年冬天的259隻上升1.5倍，但與對上一個高峰期，則2015年冬天的1,596隻，仍相距近2.5倍，他相信下年度冬天將繼續錄得升幅。至於深水灣，歷年數目亦見反覆，但近年明顯呈上升趨勢，顯示當地是重要的斑蝶越冬地。

至於分流和水口錄得的班蝶數目，分別錄得200隻及68隻，較前年冬天分別增減20隻，變化未太明顯。

大嶼山分流的斑蝶群集。（綠色力量提供）

單家驊分析四個地點錄得的斑蝶類型和越冬模式，發現小冷水和深水灣，與大嶼山的分流和水口的越冬斑蝶，很大機會屬兩組來自北方不同地區的斑蝶群。首先是斑蝶群的出現時間，小冷水和深水灣的斑蝶約於十一月出現，至翌年一月仍有記錄；分流和水口的則較早出現，約十月開始出現，但至十二月已幾乎沒有記錄。其次是斑蝶群的種類，小冷水和深水灣的佔絕大多數屬烏鴉型；分流和水口的則以老虎型為主。

從斑蝶群逗留時間推斷，小冷水和深水灣有機會是斑蝶越冬地，即斑蝶會於該地逗留直至冬天完結；而分流和水口屬中途站，斑蝶只會短暫停留，之後會再飛往其他地方度冬。