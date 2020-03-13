女露宿者稱谷氣燒木屋　官指破壞嚴重囚2年　建議出獄住監護宿舍

患有濫藥引發精神分裂症的女露宿者，疑因「谷氣」在深水埗通州街橋底縱火，令該處多間木屋及臨時街市的電錶箱等燒毀，令政府需花58萬元維修。該女露宿者被捕後被發現疑曾偷去一名女子的長者卡及鎖匙等材物，早前被裁定縱火及偷竊罪成。案件今(13日)在區域法院判刑，法官指縱火罪行嚴重，被告縱火處有其他露宿者搭建容身的建築物，起火會對危害他們的財物及生命安全，故判被告入獄2年，亦有醫生建議她刑滿出獄後，安排入住有監護的宿舍。

被告杜小慧被控有意圖縱火及盜竊罪，在區域法院接受審訊。(資料圖片)

有醫生建議被告出獄住監護宿舍

被告杜小慧，45歲，越南裔，被控於2018年8日某日在深水埗偷取9條鎖匙、1張身份證、1張長者卡、1條項鏈、1隻戒指；及在同月6日在通州街臨時街市外，焚燒外牆、電錶箱、錫片屋頂、木屋等。

法官判刑時指，根據精神科醫生的意見，被告現仍患有濫用多種藥物而引致的精神分裂症，醫生建議她要繼續接受治療，出獄後建議她入住監護宿舍。

維修費達58萬損失非輕

法官指，雖然案發地點非多層住宅，但有露宿者居住的搭建物，起火會引致露宿者的家當受到損失，露宿者若未能及時逃生亦可能危及他們的安全，此外，火災亦導致附近街市的外牆、電錶箱損壞，政府須花58萬元維修，財物損失並非輕微。

就盜竊罪而言，法官認為雖然財物沒金錢價值，但萬一事主的身份證落入歹徒手上，或會引致事主損失。

稱谷氣放火燒木屋

控方案情指，案發當日早上8時半，在居於通州木屋的人士聽到有女聲說：「燒佢老母。」並看見被告手持打火機燒另一木屋外的衣服，不久後火勢蔓延，並燒毀通州街臨時街市的外牆及電錶箱等。

警方到場後向在附近徘徊的被告查問，她稱在木屋獨居，並認在屋內燒床單，警誡下曾稱：「谷氣咪攞個火機燒咗間木屋佢囉。」

警方後來又發現被告擁有一名女子的身份證、長者卡等財產，物主之前在欽州街遺失過一個手袋。

案件編號：DCCC 1060/2018