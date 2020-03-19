【DSE 2020】IT人製免費網頁　助文憑試考生網上溫習、分析強弱項

距離文憑試核心科目開考只餘下不足兩星期，受新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情影響，全港學校停課，市面大多自修室及補習社停運，學生溫習進度難免受影響。 有從事IT業十多年的熱心人，運用建設教育網上平台的人脈及經驗，花三周時間，設計出網上學習及評測網頁，涵蓋五科、逾千條文憑試程度試題，供高中生（尤其應屆考生）免費使用。 系統可統計考生作答每條題目的時間、識別考生弱項，更可分析考生在全港考生中的水平，讓老師適時檢視學生進度。平台目前有約150間本地中學、共三千多名考生使用。

本地創科公司 Vioo Co. Ltd. 創辦人張智強，與同事合作，在今年二月開始建構供DSE學生操題的網上學習及評測網頁。（鄧穎琳攝）

受子女需用多個電子學習平台啟發設計系統

設立平台免費服務DSE生的Vioo創辦人張智強，在IT界奮鬥了十多年。他笑言，子女並非DSE生，只是停課初期留意到子女就讀學校所用的電子學習平台眾多，既要記錄多個平台的帳戶密碼及用法，而各平台的版面及操作有別，就連太太及身邊朋友都感到困難，故有意整合簡易使用的電子學習系統，供初小及幼稚園生使用。

未料在建構平台時，得悉政府決定如期開考文憑試筆試，故希望先協助DSE考生，「本想利用（過往建設）教育平台經驗寫網頁，方便年紀較細的小朋友，但聽到DSE如期舉行，就先將焦點集中在中學。」

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題目庫非以量取勝 備講解供學生參閱

他聯絡了有合作經驗的遵理補習社及與遵理同一集團的評核國際（香港）協助，提供題目、講解及分析基礎，團隊花三周設立網頁，目前提供英、數、生物、物理及化學題目，每周在現行基礎上會增加約一百條題目，至於中文及通識題目庫仍在建構階段。

張稱，題目庫非以量取勝，而是分主題，同時備有講解，學生完成試題後可了解弱項加以改進；而該校老師可用系統製作模擬試卷，學生答題後，平台會將數據分析，提供該校學生與有使用同一平台的全港學生成績對照結果。網頁另設基礎題目，確保同學「基本功」穩妥。

為令更多中學生受惠，張邀請Roundtable Education及向上游教育慈善基金等教育組織合作，向全港中學發信邀請中四至中六生免費參加「BOnLine School」。網頁由2月21日試用，至三月中已有150間中學、約7,000學生受惠，當中約一半為文憑試考生。

學校反應較預期熱烈 逾150間學校、數千學生受惠

由IT行業踏入教育，張智強解釋，公司在2016年轉型，希望不只是提供技術支援，而是敢於嘗試及有創意有想法的企業。公司平日亦會同步進行多個項目，故是次製作網頁沒影響公司運作，而學校反應比預期熱烈，「留意到影片及錄音講解、圖文解釋都多同學會看，可能是因為停課難接觸到老師。」

他形容是次經驗對團隊有很大鼓舞，之後將著手設計適用小學生的同類網頁：「很驚喜，本身估計只有數十間參與，現在有150間，令團隊更想努力做好。」有興趣加入的學校可到「BOnLine School」網頁登記，又或向致電3150 6041查詢。