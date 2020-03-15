【DSE2020】考生求助增2倍　社工：感孤軍作戰　個別想放棄考試

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，中學文憑試（DSE）筆試如期3月27日開考，中文科口試將延至5月18日至26日舉行。香港青年協會於過去一個多月間，共接獲逾1,500宗求助個案，較去年同期增加2倍，當中與「自身健康」、「疫情發展」相關個案的佔六成。 社工分析指，受到疫情、停課及早前社會事件的影響，部分考生未能於短時間內調整心情及學習進度，擔心備試時間和支援不足，加上面對健康受疫情威脅，憂慮在試場會提高感染風險。社工形容，考生的情緒相對低落，感到孤軍作戰，部分更開始調低對成績的期望，亦有個別考生坦言會放棄考試。

社工形容，考生的情緒相對低落，部分更開始調低對成績的期望，亦有個別考生坦言會放棄考試。（資料圖片）

青協「DSE 27771112」於1月29日至3年10日期間，共接獲1,514宗求助個案，較去年同期增加2倍。當中與「自身健康」、「疫情發展」相關的佔60%，「學校支援」佔25%，與「升學」、「讀書壓力」、「備試情緒」相關的佔一成。

考生擔憂考場有人不適 口罩會否太薄

有考生向青協表示，擔憂考試場地突然有人不舒服，不知如何處理；亦擔心自己口罩太薄、座位是否有足夠距離及經常清潔消毒。與此同時，家人非常關注自己的健康狀況，無形中增添壓力。考生原本希望所有科目都延期開考，並不想取消口試。

網上模擬試欠學校嚴肅氣氛 難集中精神

另有考生表示，在家温習效率比學校低，縱使學校有網上模擬試及一些補充資料，但欠缺學校的嚴肅氣氛，難以集中精神；而完成試卷後要以影相形式呈交，認為是費時失事。此外，考生認為在家備試需靠自律、孤軍作戰，難以持久。

有考生表示，在家温習效率比學校低。（資料圖片／梁鵬威攝）

有考生家長致電熱線指，其兒子是跨境學生，因擔心回港考試有感染風險，已決定不應考，希望能以校內成績升學。她表示，明白兒子讀書成績不太好，已有準備報讀毅進或職業訓練局等課程。

考生憂試場提高感染風險 又感孤軍作戰 欲放棄

協業務總監徐小曼分析指，受到疫情、停課，以及早前社會事件的影響，部分考生未能於短時間內調整心情及學習進度，擔心備試時間和支援不足，加上面對健康受疫情威脅，憂慮在試場會提高感染風險，他們的情緒相對低落，感到孤軍作戰，部分更開始調低對成績的期望，亦有個別考生坦言會放棄考試。

徐小曼表示，大部分考生今年沒有參與補課和實體模擬試，最多只能和不同學校的朋友交換筆記，及參與網上模擬試，欠缺向老師即時問答及交流機會，難以知道自己的弱項作針對性的溫習。而在考評局尚未公佈考試安排前，考生往往感到忐忑不安，亦需要花更大氣力，方能專注應付文憑試。她亦指出，學校及自修室在疫情期間均不開放，考生缺乏安靜地方溫習，或多或少影響温習進度和效率。

對於文憑試即將開考，徐小曼建議考生要認清目標、排除雜念，並準確掌握自己的溫習進度，遇上學習上的疑難，宜主動尋求老師及學長指導，切忌拖延甚至放棄。她強調，應屆文憑試考生並不孤單，要相信自己曾付出過的努力，以及在學校及社區上仍有不少學習資源及輔導平台，陪伴考生共同渡過難關。

青協「DSE 27771112」持續透過熱線及網上輔導服務，支援文憑試學生及家長面對壓力及情緒問題；並聯同香港大學教育學院，首次推出「專科專答」輔導平台，運用社交媒體Telegram，由40多位準老師輪流即時解答文憑試考生的疑難，涵蓋中文、英文、數學、通識、物理、生物、化學、地理、經濟和會計及企業財務學科。