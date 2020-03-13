醋夫覺妻偷食　妻上的士即疑司機是情夫　通渠水傷妻後始稱不確定

裝修工懷疑妻子紅杏出牆，查看妻手機，見妻常與一名「程先生」聯絡，便認定那人與妻有染，後再跟蹤妻子，發現妻登上一部的士，又認為妻與的士司機有關係。他回家質問妻子，妻卻矢口否認有外遇，裝修工不信，用通渠水淋妻，令她面、四肢及外陰等六成皮膚燒傷。他被捕後才稱，其實不確定程與的士司機是否妻子的情夫。裝修工今(13日)在高等法院認罪，妻亦撰信望法官念及被告已年近六旬，希望能予以輕判，法官把案押後至下周三(18日)判刑。

被告劉慶球在高等法院承認1項有意圖而淋潑腐蝕性液體罪。(資料圖片)

被告劉慶球，59歲，裝修工人，承認1項有意圖而淋潑腐蝕性液體罪，指他於2018年10月15日，在筲箕灣興東邨的住所向其50歲妻子郭秀蘭淋通渠水，令郭的身體皮膚有六成二級燒傷。

飯後吵架通渠水淋妻

案發當晚7時許，被告、事主和子女在筲箕灣住所吃晚飯。飯後，被告和郭返回房間。兩人發生口角，之後被告抓著郭的的後腦，再把她的頭推向牆。被告之後在房間內取出一樽通渠水，再把整樽通渠水淋向郭。郭覺全身感刺痛，大叫求助，最終奪門而出。二人的長女見狀立即帶郭到浴室，用水淋身，兒子則報警。

被告事後致電工作拍擋並告知事件，拍擋勸他自首，警方晚上8時許在興康樓門口見到被告並把他拘捕。

曾致電程先生著不要勾引其妻

被告在其後的錄影會面中稱，和郭原本關係和諧，近年開始有外遇。他指郭是健康產品銷售員，因工作關係結識一名「程先生」。被告曾查看郭的手機，發現兩人經常以電話聯絡。他因此致電程，著程不要勾引郭。此外，他又曾跟蹤郭，見她登上一輛的士，亦有懷疑郭與的士司機有染。惟被告其實並不確定郭是否與程或的士司機有染。

妻曾說遇上更好的人會離開

被告又稱他很尊重郭，但郭卻對他不忠。而郭又曾說，若遇上更好的人，便會離他而去。他於案發當晚質問郭是否有外遇，郭矢口否認，兩人因而起爭執，他便用通渠水淋向對方。

郭事後被送到東區醫院急症室，當時全身約50至60%的皮膚二級燒傷，包括臉、四肢和外陰。事主稍後轉送至瑪麗醫院，之後進行多次植皮和清創手術。

犯案後曾想跳樓自盡

辯方律師求情時，呈上郭所寫的求情信，她望法官考慮被告的年紀，希望能輕判被告。被告和郭育有的三女一子，亦在求情信讚許被告是一個關心他人的父親。

律師又指，被告因一時衝動犯案，他犯案後有打算跳樓自盡，最終因顧念郭和子女而作罷，並向警方自首。

案件編號：HCCC288/2019