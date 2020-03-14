SCAD香港薩凡納大學蝕3.2億停辦　分析：超貴學費120萬非最大死因

香港薩凡立設計大學（SCAD）昨日（13日）宣告於本年6月1日停辦。來自美國的SCAD於2010年在香港設分校，一直被視為貴族藝術學院，四年制本科課程收費達120萬元。香港SCAD當年開校目標之一是開拓內地市場，但如意算盤似乎未能打響，在本地中六生人口持續下跌下，收生人數遠遠不達標，創校至今累計虧損達3.2億元。 教協會長馮偉華認為，SCAD或高估香港分校對內地生的吸引力，加上「生不逢時」，開校緊隨步入自資院校的收生寒冬潮，帳目年年赤字，收支未平衡，在本港發展前景未明朗下，終停辦止蝕。

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香港薩凡立設計大學（SCAD）宣告於本年6月1日停辦。（資料圖片）

擊敗八和會館奪「前北裁」作校舍

被譽位美國頂尖藝術、設計及數碼媒體學府的SCAD，於2010年擊敗八和會館，獲政府批出前北九龍裁判法院作為校舍，並承諾自資1.5億元保育及經營「前北裁」，毋須政府資助分毫。當年政府批地決定引起文化界爭議，包括香港SCAD未獲准開課，又有十年近免租補貼等，但商經局力排眾議大力支持，認為SCAD分校有助推動創意產業，提高本港國際地位。

2018年虧損錄得逾1600萬元

香港分校是SCAD亞洲區首所大學，當年開校目標之一，是看準開拓亞洲、特別是內地市場。不過，SCAD進軍亞洲之路似乎未如願順暢。《香港01》翻查大學最新一份財務報表，2018年虧損雖然比前一年有所收窄，但仍然錄得逾1,600萬元赤字。該年報更質疑，若果無總校的財政支持，港分校能否繼續經營。自2010年起，香港SCAD的帳目連續八年均錄得赤字，虧損累計達3.2億元。

教協會長馮偉華認為，SCAD提供的藝術課程學費高昂，四年學費收取超過百萬元，對比本港其它同類課程「貴一大截」，已令本地生卻步。（資料圖片）

教協馮偉華：收生寒冬拖累 錯估對內地生吸引力

教協會長馮偉華認為，SCAD提供的藝術課程學費高昂，四年學費收取超過百萬元，對比本港其它同類課程「貴一大截」，已令本地生卻步。

至於內地生方面，他認為，內地較富裕的家庭子女，即使有能力負擔這個學費成本，但若想選修藝術設計等學科，大多會報讀歐美地區等院校；餘下來港的內地生經濟條件未必太優厚，選科上較為實際，傾向修讀工程、商科等出路較佳的學科，甚少會選擇人文學科，認為SCAD或高估香港分校對內地生的吸引力。

馮續指，香港SCAD「生不逢時」，十年前開校時，為自資院校收生高峰期，但隨後數年已步入自資院校的收生寒冬潮，中六生人口每年平均下跌達5,000至6,000人，院校若要捱過收生低潮，最少要等五至六年，人口才回升到下跌前的水平。

他認為SCAD長期收生不足導致每年財赤，收支至今尚未平衡，加上反修例衝突與新型冠狀病毒肺炎疫情雙重夾擊下，發展前境未明朗，故決定停辦止蝕。

香港SCAD目前有約650個學生，開設13個藝術本科及兩個碩士課程，每年學費約30萬元。（資料圖片）

收生持續未達標 較預算少一半

香港SCAD目前有約650個本科學生，開設13個藝術學士及2個碩士課程，每年學費約30萬元。大學自2011年起，課程幾乎每年收生不足，2011年本科課程取錄88人，僅達預期目標近四成；2019/20學年，本科生新生數目僅為156人，比預期目標300人少約一半。

香港SCAD曾獲得聯合國教科文組織亞太區文物古蹟保護獎。（資料圖片）

政府：前北裁租約7月底屆滿 納入第六期活化計劃

政府發言人昨表示，已收到香港SCAD通知，其前北九龍裁判法院的校舍將會由本年6月1日起停止營運，有關租約於今年7月31日屆滿，校方之後將不會再續租約。

「前北裁」屬第一期活化計劃下的項目，政府會於8月1日起，按租約條款接管，確保建築物妥善交還，並會把它納入第六期活化計劃，邀請非牟利機構遞交建議，詳情容後公布。

政府又表示，尊重SCAD停運決定，期望校方在妥善照顧學生和教職員利益的前提下，作出其辦學及營運方面的安排。另外，亦了解校方已經通知所有受影響的學生及其家長有關決定，並制定方案處理教學問題，確保學生可繼續完成相關學位。