SCAD香港薩凡納設計大學6月停辦　逾千學生聯署促續營運

位於深水埗前北九龍裁判法院的香港薩凡納設計大學（SCAD），今日宣告本年6月1日起停辦，結束十年營運。不過，有香港SCAD學生隨即網上發起聯署，批評校方今日才突然以電郵通知學生停辦決定，事前從未以任何方式知會學生，對校方缺乏溝通的做法感到十分失望，促請總校重新考慮繼續營辦港分校。截止晚上11時半，有1,186人參與聯署。

香港薩凡納設計大學（SCAD）今日宣告本年6月1日起停辦，結束十年營運。（資料圖片）

根據香港SCAD學生聯署指，今日才突然收到校方電郵通知，香港分校將營運至春季後停辦，此前，校方從未告知、討論及警告學生，對校方缺乏溝通的做法感到十分失望，形容「好多夢想如今已被摧毀。」

香港SCAD稱，待本季課程結束後，可安排本科課程學生轉到美國喬治亞州薩凡納和亞特蘭大分校就讀，或以網上學習方式完成課程。不過，學生在聯署中指，在如此倉促情況下，學生難以轉校，成本亦十分高。例如大部份學生選擇在港分校就讀，是因為取得大學獎學金和資助，或政府貸款。

聯署促請總校重新考慮繼續營辦港分校，同時交代詳細的學生及教職員等的詳細計劃安排。

香港SCAD於2010年獲政府批出前北九龍裁判法院作為校舍，但營辦以來一直收生不足，每年財政均錄得赤字，累計虧損達3.2億元，最終今日宣告6月1日起停辦。大學目前有約650個學生，開設13個藝術本科及2個碩士課程，每年學費約30萬元。