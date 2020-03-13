SCAD香港薩凡納設計大學6月停辦　學生可轉到美國分校或網上學習

本港開校十年、校舍位於前北九龍裁判法院的薩凡納藝術設計大學（SCAD）宣布，今年6月1日起關閉，此前會繼續網上教學。校方解釋，近月審慎考慮是否在本港持續經營，基於學生安全及教學質素為優先，在全面分析後決定撤出香港。校方續指，將會安排學士課程學生轉到其他分校或以網上學習方式完成課程。

本港開校十年、校舍位於北九龍裁判法院的薩凡納藝術設計大學（SCAD）宣布，今年六月一日起關閉。（資料圖片）

稱基於學生安全及教學質素而決定

SCAD總校在網上發出通告，指香港分校開校十年，活化北九龍裁判法院校舍，為深水埗社區及城市活作多方面的貢獻，不過近月審慎考慮是否在本港持續經營，基於學生安全及教學質素為優先，在全面分析後決定撤出香港。

在學生安排方面，所有的學位課程的學生，可轉到SCAD兩間美國分校，校方會協助簽證、宿位、學分轉移及財政支援；學生亦可選擇網上學習。SCAD亦承諾，會確保香港分校的學生可如期畢業，學習成本與目前相若。

獲政府批出、屬二級歷史建築的前北九龍裁判法院校舍，SCAD指，租約於今年暑假屆滿，屆時會校舍歸還予發展局，發展用途留待局方決定。



根據資料，香港SCAD有約650個學生，開設13個藝術本科及兩個碩士課程，每年學費約30萬元，學校開校至今一直收生不足，多年錄得虧損。