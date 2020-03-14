【新冠肺炎】旅遊業：業界值冰封時期　航班大減團友返港機位緊張

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港旅遊業大受打擊。立法會旅遊界議員姚思榮今日（14日）在商台節目中形容，旅遊業目前正值冰封時期，不少旅行社只剩餘幾個百分點的生意。他又指，由於港府對部分地區並未發出紅色外遊警示，因此旅行社退款給退團的客人有困難，但旅行社會盡量配合。 旅行社東主協會會長葉慶寧指，旅行社近期工作主要是處理退團退票、並安排在外地的旅行團提早返港，但由於航空公司的航班大減，令機位供應緊張，「撲機票」返港有困難。

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疫情已蔓延至歐洲多國。政府對歐洲「神根地區」的26個國家，發出紅色外遊警示。從本月17日凌晨開始，所有抵港前14日內，曾經到訪這些國家的人士，均需接受強制家居檢疫。

立法會旅遊界議員姚思榮在商台節目中表示，受疫情影響，大部份歐洲旅行團都不會出發，形容現時旅遊業正值「冰封」時期，出境遊生意只剩下數個百分點，比2003年沙士疫症期間更差，情況相當嚴重。他又指，由於港府對部份地區沒有發出紅色外遊警示，因此旅行社退款給退團的客人有困難，但旅行社會盡量配合。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，本港旅遊業目前正值冰封時期。（資料圖片）

旅行社東主協會會長葉慶寧指，旅行社近期工作主要是處理退團退票、並安排在外地的旅行團提早返港，但由於航空公司的航班大減，令機位供應緊張，買機票返港有困難。他又指，全港有約1,700間旅行社，建議政府從現時有7億元存款的旅遊業賠償基金中動用3億元，向每間旅行社資助16萬元。

惟姚思榮撥出款項有困難，他解釋，設立基金的原意為補償旅行社倒閉等情況下，旅客受到的影響，他早前曾詢問政府該做法的可行性，惟政府表示，雖然旅遊業賠償基金由旅行社供款，但實際是旅客的錢。他又指，期望政府能推出新一輪抗疫基金措施，協助旅遊業和從業員。

酒店業主聯會執行總幹事李漢城指，受去年下半年社會事件影響，本港酒店收益跌幅約為六成。而今年農曆新年以來，受疫情影響，入境人數大跌，形容業界現時是以「有幾多間房有人住」來計算入住率。他希望政府能為業界提供協助，以保障從業員。