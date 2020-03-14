【新冠肺炎】高拔陞稱無預計全球裝備短缺　醫護組織斥太遲做準備

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，公立醫院醫護人員的防護裝備存量一直備受關注。醫院管理局行政總裁高拔陞稱，無預計全球保護裝備短缺，不希望爭論醫管局是否判斷失誤。他又說，現時美國實施出口限制，N95口罩供應緊張，局方不排除轉向歐洲甚至內地採購替代品。 公院醫護組織醫管局員工陣線主席余慧明稱，醫管局在去年12月尾至今年1月初已得悉疫情在香港有爆發風險，但採購部在3月才開始直接在全球採購，「打仗打到埋嚟先開始做準備，點解早兩個月唔做？」她透露，同事一直為裝備存量感到非常憂心，有同事甚至重用N95口罩。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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防護面罩一度接近用光 理大及時供貨

醫管局行政總裁高拔陞向部份傳媒表示，沒有預計全球保護裝備短缺，不同意亦不希望爭論是否判斷失誤。「曾經有貨品已上船、上飛機但都截停」，局方現已有專員24小時工作向世界各地採購。他又說，現時美國實施出口限制，N95供應緊張，不排除轉向歐洲甚至內地採購替代品。他透露，醫管局防護面罩存量一度跌至接近零，幸得理工大學及時為醫管局製造，現主要依賴理大供應。

高拔陞又說，將心比己，必須向員工提供合理裝備，但倘現實無法做到，唯有選擇繼續削減部份非緊急服務。減無可再減該如何處理？他說現在「唔敢包」，要再考慮不同情況。

醫管局員工陣線：醫管局高層仍然唔覺得自己有錯

醫管局員工陣線主席余慧明稱，醫管局在去年12月尾至今年1月初已得悉疫情在香港有爆發風險，但採購部在3月才開始直接在全球採購，「打仗打到埋嚟先開始做準備，點解早兩個月唔做？」她批評醫管局的管理層仍然以高高在上的姿態對待前線同事，「淨係識話應用則用，賴前線同事1月用多咗好多裝備，完全唔覺得自己有錯。」

醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片／李澤彤攝）

醫護憂醫管局跟世衞裝備指引

高拔陞接受訪問時稱，按照世界衞生組織指引，照顧新冠肺炎確診者時，未必一定要配戴N95口罩，但這種文化和習慣在香港已維持多年，他同意不應隨便更改。

余慧明表示，醫護人員非常擔心醫管局會跟隨這項指引，質疑外科口罩是否足以徹底阻隔病毒。她斥責，世衞在處理是次疫情的表現非常差，「落後咗好多步，連全球大流行都遲咗好多先講」，醫護人員已對世衞失去信心。

醫管局員工陣線主席余慧明指，同事一直為裝備存量感到非常憂心。（資料圖片／歐嘉樂攝）

有醫護重用N95口罩

醫管局昨日公布，現有2500萬個外科口罩、260萬件保護衣及200萬個面罩，相信可使用約兩個月；N95則有120萬個，料可使用約一個月。

余慧明說，醫管局公布的裝備存量數字當中，部份為倉庫儲備，一旦疫情失控才會使用，所以前線面對的情況比外界得知的數字更緊張。她透露，同事一直為裝備存量感到非常憂心，有同事甚至重用N95口罩。「到一、兩個月後如果真係無晒裝備，就要被迫罷工。」