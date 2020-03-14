【新冠肺炎】徐德義：正檢視全球外遊警示 　商討第二輪武漢包機

世界衞生組織（WHO）在3月11日宣布新型冠狀病毒引起的肺炎疫情已達到「全球大流行」（pandemic）。港府對多個歐洲神根地區共26個國家發出紅色外遊警示，食物及衞生局副局長徐德義指檢視全球情況再調整措拖，未有正面回應是否會向英國發出紅色警示。 入境處處長曾國衞則透露，為配合防疫同事的工作量大增，而前往武漢第二輪包機細節仍在商討，他料政制及內地事務局長聶德權會公布。至於保安局副局長區志光談及早前赴日本接回滯留港人的情況，指部份留院港人已康復及出院回港。

前排左起：入境處處長曾國衞、保安局副局長區志光及食物及衞生局副局長徐德義出席商台節目。（商台提供）

港府向多個地區發出紅色外遊警示，而南韓大邱及慶尚北道以及地區，以及歐洲神根地區全部26個國家的人士，均需要14天強制家居檢疫。為何不安排他們進入檢疫中心？食物及衞生局副局長徐德義出席商台《政經星期六》時表示，改變檢疫策略是因為檢疫中心的容量及配套，並考慮到全球疫情轉變，認為現時採取家居檢疫措施已經足夠，並會盡量安排他們配戴電子手環以作檢查。

外界均擔心英國的實際疫情較公布的嚴重，現時對英國發黃色外遊警示，被問到為何並不是與歐洲其他國家般發紅色警示，徐德義未有正面回應，僅多次強調政府每日都有檢視全球各地的疫情走勢，密切注意個案上升的地方，不排除稍後會更新或調整相關安排。

一共出席節目的保安局副局長區志光指出，本港的外遊警示制度是針對兩方面， 一方面是戰亂，另一方面則是公共衞生，會否發出則視乎食衞局提交意見再作決定。

▼3月4日首兩班武漢包機抵港▼

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入境處處長曾國衞則談及，為配合防疫同事的工作量大增，「因為好多時今日公布，凌晨就生效，到底點做先不混亂呢？」自己亦多次親身到過前線，如機場等了解旅客的入境狀況。至於早前要到武漢接回滯留港人時，也不少同事因該區是「高發」地點而感到擔心，但因為收到不少港人盡快回港的求助，故在多方考慮下作出安排。

何時有第二輪武漢包機？曾國衞透露，政府跨政策局近日已經多次開會，料包機的細節很快會敲定，相信政制及內地事務局長聶德權不久後會作出相關公布。

曾國衞：日本嗰邊感覺比較官僚

曾國衞提及早前入境處赴日本接回在「鑽石公主號」港人返港期間遇到困難，憶述當時不少國家均想接回僑民使日本也應接不暇，當地政府因此不掌握港人的確診情況，「日本嗰邊感覺比較官僚，咁我哋另一日就要飛喎，真係好無奈」，最終要大使館協助提出交涉，成功在包機起飛前取得港人名單，「我哋都好多謝國家大使館。」

區志光同樣說：「日本政策訂咗嚟落係需要較長時間去處理，與日本部門多番交涉，過程相當難忘」， 最後獲得日本外務省聯絡配合，成功看到留醫的港人，「當地醫院都盡心盡力照顧我哋香港人。」而部份港人在治療後已康復並回港。