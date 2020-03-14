【新冠肺炎】未向英美發紅色外遊警示　立法會議員憂成抗疫漏洞

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延，本港向日本北海道、韓國及神根地區國家等發出紅色外遊警示，及由今日（14日）起陸續擴大入境限制須強制檢疫，但不包括美國及英國。食物及衞生局副局長徐德義今早僅強調政府每日有檢視全球各地疫情走勢，不排除稍後更新。 曾促請港府收緊對歐洲入境政策的公民黨立法會議員郭家麒認為，有本港確診個案有到英美的外遊記錄，已有足夠警示須防範外地輸入個案，但政府「永遠滯後於形勢」。立法會議員陳凱欣表示，不明白為何政府仍要觀察，指尤其英國確診個案急增，數字是神根地區幾個國家的總和，並將迎來復活節長期，料不少留學生回港，再不實施檢疫管制憂成抗疫「漏洞」。

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本港向日本北海道、韓國及神根地區國家發出紅色外遊警示，及由今日（14日）起擴大入境限制須強制檢疫，但不包括美國及英國。（資料圖片）

郭家麒：港府永遠滯後於形勢

因應肺炎疫情，美國進入緊急狀態，英國疫情持續擴散。郭家麒認為，英美已爆發疫情，本港亦有新增確診個案有英國旅遊史，有確診男子在潛伏期內曾在美國停留過一段較長時間，認為已有足夠警示，防疫工作須先於形勢，香港應該早着先機，將英美納入檢疫管制，他批評港府「永遠滯後於形勢」。

就早前拒絕非香港居民由韓國來港，下周二（17日）放寬來港，來自大邱及慶尚北道的入住檢疫中心，來自其餘地區只需接受家居強制，郭家麒對該安排有保留，認為疫情未平復，「仍有好大風險。」

對於只要求疫情嚴重地區的來港人士接受家居強制檢疫，郭家麒認為，入住檢疫中心隔離是最好安排，但相信因設施及床位不足而未能到，每日仍有不少航班抵港，故只能要求家居檢疫。他強調政府須嚴格執行措施配合，包括改善追蹤能力，加強監測戴手環、突擊巡查，及安排由經受訓的防護人員上門為有關人士檢視身體狀況等。

陳凱欣：外遊警示及入境管制應「從嚴」

陳凱欣表示，不明白為何政府仍要觀察，指尤其英國確診個案急增，數字是神根地區幾個國家的總和，美國目前亦已進入緊急狀態，而復活節長假期將至，英美向來是港人留學熱門，料不少留學生會趁假期回港，迎來入境高峰期，憂再不實施檢疫管制，會成輸入外地個案的「漏洞」。她指出，本港新增的確診個案都有外遊史，政府的外遊警示及入境管制應「從嚴」，強制檢疫措施是為入境人士健康着想及保障香港。

就檢疫中心負荷問題，她認為，當局應統計現有隔離床位使用情況、入住及離開人次等，按優先次序分配床位，另可考慮要求來港人士盡可能在當地先完成及通過快速病毒測試後，才來港接受家居檢疫。她亦促請政府為乘搭長途機來港人士發出衞生指引，包括提醒長時間在機鎗可以如何加強個人衞生，如注意帶備備用口罩、用消毒濕紙巾取代火酒等。