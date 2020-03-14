【新冠肺炎】何栢良籲留學生盡快回港　附搭飛機全程防護小貼士

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，世衞早前宣布目前狀況是「全球大流行」，港府昨晚（13日）對歐洲神根地區發出紅色外遊警示，要求有關入境者接受家居強制檢疫。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良呼籲，已計劃回港的留學生及其他港人應盡快啟程。他提醒準備回港的人士，甫出門便應戴上口罩，「唔好怕外國人笑」；回港後接受家居檢疫期間，不要與家人一同用膳，在家裡也應戴上口罩。

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何栢良：回港人士記得帶多一至兩個口罩

世界衞生組織在3月11日宣布新型冠狀病毒引起的肺炎疫情已達到「全球大流行」。何栢良說，相信英國、歐洲、美國等地的新冠肺炎疫情會急轉直下，呼籲已計劃回港的留學生及其他港人盡快啟程。

他提醒準備回港的人士，甫出門便應戴上口罩，「唔好怕外國人笑，有戴口罩係有公民意識嘅行為。」他又說，緊記隨身攜帶一至兩個口罩及消毒濕紙巾，「因為全程要2、30個鐘，一個口罩一定唔夠用。」在飛機上，洗手間的門掣和水龍頭被多人觸摸過，回到座位應使用濕紙巾抹雙手。他提醒港人在飛機上不要經常喝飲品，進餐後應盡快戴上口罩。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

回港後勿與家人共膳

何栢良稱，香港每約十名患者就有一名沒有病徵，隱形病人容易在家庭群組傳播病毒，所以從歐美國家回港的人士，在14天家居檢疫期間，不要與家人一同用膳，在家裡也應戴上口罩。