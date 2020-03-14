【新冠肺炎】周巧兒愛犬病毒測試終呈陰性　已交還給主人

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港第85宗確診者、馬主周巧兒的松鼠狗亦低程度感染，成為全球第一隻確診新冠肺炎寵物。漁護署為牠連續數次的病毒測試，結果都呈弱陽性。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今天（14日）在記者會指，該松鼠狗最新的測試結果為陰性，已交還給主人。 另外，過去24小時再多3人出院，分別是湖北返港女子、佛堂群組女子及巴馬丹拿男工程師。

尚有3至4隻寵物正接受檢疫

張竹君稱，該松鼠狗最新的測試結果為陰性，已交還給主人。她指，當局為該狗隻進行了約5至6次病毒測試，雖然該狗隻早前的血清測試呈陰性，但不代表牠沒有受感染，該狗隻年紀大，抽血會十分辛苦。另外，現時約有3至4隻寵物正接受檢疫。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生則指，過去24小時再多3人出院，分別是第57宗、第92宗、第109宗確診病人，至今共有80名確診及1名疑似病人康復出院。

湖北返港後確診婦出院

第57宗個案是一名54歲男子，他住在太古城明宮閣，是巴馬丹拿工程師，曾到醫管局開會；第92宗個案是70歲女子，她住在將軍澳寶盈花園，曾去過北角福慧精舍佛堂；第109宗個案是一名38歲女子，她是乘坐港府包機從湖北返港人士。