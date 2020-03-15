【新冠肺炎】張建宗籲市民調整清明掃墓時間　避開人多擠迫高峰期

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）仍然肆虐，政務司司長張建宗因應清明節將至，呼籲市民調整今年清明掃墓時間，避開清明節當日人多擠迫的高峰期；至於不少人在掃墓後，會按傳統習俗，將供奉的食物就地分享食用，他亦指，市民掃墓時應避免聚餐，減低傳播風險，「畢竟守護家人的健康是我們對先人的承諾」。 他又指，政府已實施向所有由內地抵港人士強制檢疫措施，即使經其他地方入境，因此有意前往內地祭祖的市民，回港時亦須要遵從強制檢疫措施的安排，違反強制檢疫要求屬違法，定罪最高可判入獄六個月及罰款25,000元。

張建宗指，去年於清明節正日前往食環署轄下的和合石墳場及靈灰安置所的人次高達78,000人，而鑽石山金塔墳場及靈灰安置所的人次則有64,000人；而華永會轄下的荃灣華人永遠墳場和將軍澳華人永遠墳場的人次亦分別達65,000人及62,000人，「由此可見每年清明節正日，山頭總是人頭湧湧。」

食環署及華永會在三月至四月將延長骨灰安置所開放時間

他指，世衞已宣布將2019冠狀病毒病提升至全球大流行，由於新型冠狀病毒疫情持續，呼籲市民調整今年清明掃墓時間，避開清明節當日人多擠迫的高峰期；他又指，食環署及華永會在三月至四月期間會延長骨灰安置所的開放時間，並會加強各公眾墳場及骨灰安置所的人群管理及控制措施，以及透過場內廣播提醒市民保持個人衞生。

食環署會加強墳場及骨灰安置所內，扶手和升降機按鈕等清潔消毒工作；華永會亦將會在其轄下的墳場及骨灰安置所內採取上述措施；食環署亦會呼籲其他私營墳場及骨灰安置所經營者同步配合。

張建宗指，有意前往內地祭祖的市民，回港時須要遵從強制檢疫措施的安排。（資料圖片）

香港居民內地祭祖 返港後亦要強制檢疫14天

至於每年有不少市民會到內地祭祖，並即日返港，張建宗強調，政府已實施向所有由內地抵港人士，包括香港居民的強制檢疫措施；除獲豁免人士外，在抵港前14天內曾到內地的人士（即使經其他地方入境），必須在指定地點接受強制檢疫 14 天；有意前往內地祭祖的市民，回港時須要遵從強制檢疫措施的安排，違反強制檢疫要求者屬違法，定罪最高可判入獄六個月及罰款25,000元。

他重申，因應疫情，市民應盡可能調動今年清明節的掃墓日期或改變悼念形式，拜祭先人最重要是真心誠意，「畢竟守護家人的健康是我們對先人的承諾」。