【新冠肺炎】陳茂波：結構性財赤言之尚早　不低估疫情對全球影響

財政司司長陳茂波在港台節目《給香港的信》中表示，縱然下年度預計會出現逾千億元赤字，但重申大部分都是源於一次性的措施，現階段說出現結構性赤字言之尚早。不過他承認，政府需要顧及長遠的財政承擔能力，日後或有需要考慮調整稅率或增加新收入。 新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）目前全球大流行，環球經濟前景不明朗，陳茂波表示會保持警惕，不會低估疫情的影響。

派錢1萬元屬財政援助 不會為申請設太複雜關卡

陳茂波指出，為了減緩經濟不景對市民的衝擊，他已在2020/2021年度的財政預算中撥出資源，旨在支援企業及保就業。政府去年8月起推出的紓困措施，以及上月推出的防疫抗疫基金，相信可為企業和市民提供適切的幫助；預算案提出寬減薪俸稅、向18歲以上香港永久居民派錢1萬元，目的是刺激消費、為市民提供即時的財政援助。陳茂波表示，為了讓款項盡快派到市民手中，他決定不為申請資格設太複雜關卡。

下年度預計赤字 絕大部分來自派錢

提到未來經濟前景及財政赤字，陳茂波重申下年度預計的1,391億元赤字，絕大部分來自派錢及其他一次性的措施，對香港長遠財政負擔有限。他又指，預料2021/22年度起4個財政年度經營帳目每年赤字約500億元，但整體綜合帳目赤字僅介乎74億至170億元之間，以近7,000億的政府開支而言未算太高，所以現階段說香港出現結構性赤字屬言之尚早。

陳茂波指，政府釐定未來開支時，要顧及長遠的承擔能力，增加開支往往伴隨收入增加，要增加收入，確保經濟的增長和活力至關重要。他又提到，長遠而言可能需要考慮調整稅率或尋找新的收入來源，一次性的紓緩措施亦需要逐步減少。

對香港未來經濟前景仍充滿信心 總能渡過難關

陳茂波重申，儘管面對挑戰，對香港未來經濟前景仍充滿信心，香港的司法獨立、自由開放社會、資金和資訊的自由流動、簡單低稅環境、充足的人才等優勢，有助抵禦短期的經濟波動和危機。官方今年經濟增長的預測，介乎-1.5%至0.5%之間，未來4年實質增長則是平均每年2.8%，陳茂波表示會留意外圍經濟環境，不會低估肺炎疫情對全球經濟的影響。他指，有信心香港人只要通力合作，總能渡過難關。