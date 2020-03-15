【新冠肺炎】陳肇始：社會事件和新冠狀病毒衝擊自願醫保投保放緩

自願醫保去年4月1日推行，食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）在網誌撰文，她表示由於早前的社會事件及新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）的衝擊，當局估計醫保產品的市況在近月會有所放緩，而自願醫保的投保情況亦同樣受到影響，但長遠估計仍維持審慎樂觀。 陳肇始又指，所有自願醫保的認可產品都會為新型冠狀病毒感染的治療提供保障，在保單生效後，如受保人感染或懷疑感染相關病毒，相關的住院治療費用都可按認可產品的條款及細則獲得賠償。

陳肇始表示，截至2019年9月底，自願醫保計劃推出半年後，認可產品的保單數目已經超越30萬，以2019年第三季數字與第二季數字比較，保單數目按季上升21%。

在30萬名保單受保人當中，約96%購買保障額較高的靈活計劃，其餘則購買標準計劃。約有三分之一的受保人為30歲以下；而40歲以下的受保人則佔約一半，陳肇始形容，有關數字反映自願醫保對年輕人士有一定吸引力。另外，亦有不少巿民為10歲以下的兒童購買自願醫保，該類人士佔所有受保人超過一成。

陳肇始說，根據獨立顧問在自願醫保推出前的估算，在自願醫保推出的首兩年購買認可產品的人數約100萬。由於早前的社會事件和近來新型冠狀病毒的衝擊，當局估計醫保產品的市況在近月會有所放緩，而自願醫保的投保情況亦同樣受到影響。

陳肇始續指，長遠而言相信巿民重視個人健康及醫療保障的趨勢不會逆轉，甚至會因最近情況而有所加強，會對自願醫保認可產品帶來穩定的需求。參考目前的數據和對市況的觀察，當局對達致有關估算數目仍然維持審慎樂觀的態度。

就近日新型冠狀病毒的情況，陳肇始認為，不少巿民關心自願醫保能否涵蓋相關治療，而所有自願醫保的認可產品都會為新型冠狀病毒感染的治療提供保障。在自願醫保保單生效後，如受保人感染或懷疑感染相關病毒，相關的住院治療費用都可按認可產品的條款及細則獲得賠償。

由食物及衞生局批出並已推出市場的自願醫保認可產品共有61款，包括29款標準計劃及32款靈活計劃，由29間保險公司提供。（陳肇始網誌）

目前，由食物及衞生局批出並已推出市場的自願醫保認可產品共有61款，包括29款標準計劃及32款靈活計劃，由29間保險公司提供，當局粗略估計相關公司共佔醫療保險巿場佔有率超過九成。在今年3月31日前購買自願醫保認可產品並繳付相關合資格保費，可作2019/20課稅年度的稅務扣除，每年每名受保人的最高保費扣除額為8,000元。以邊際稅率17%計算，可節省稅款1,360元，而可申請稅務扣除的保單數量及受保人士人數均不設上限。詳情可參閱自願醫保網頁。