自願醫保推出首半年已簽30萬張保單　僅4%人買較低保額標準計劃

自願醫保計劃自去年4月推出，由保險公司推出獲政府認可的保險產品供市民投保，當中分為標準計劃及靈活計劃，與市場原本產品最大分別是可續保至100歲，以及年長者如80歲亦可投保等。 食物及衞生局食衞局今日（16日）公布，截至去年9月底，認可產品的保單數目已超越30萬，反應令人鼓舞。政府當初訂立首兩年有100萬人投保或轉投自願醫保的目標，局方對達標持審慎樂觀態度。 在30萬名保單受保人當中，約有96%購買保障額較高的靈活計劃，僅4%選購較基本的標準計劃。年齡分布方面，約有一半的受保人為40歲以下。

食衞局自2019年4月推出自願醫保計劃。（資料圖片）

食物及衞生局透露，截至去年九月底，認可自願醫保產品的保單數目已超越30萬，反應令人鼓舞。食衞局發言人稱，以去年第三季數字與第二季數字比較，無論是以新投保人士或者是轉移至自願醫保認可產品人士計算，涉及的保單數目均有所上升。

半數受保人是40歲以下

目前共有57款自願醫保計劃（包括29款標準計劃及28款靈活計劃）在市場供市民投保，在30萬名保單受保人當中，約有96%購買保障額較高的靈活計劃，其餘則購買標準計劃。此外，約有三分之一的受保人為30歲以下；約有一半的受保人為40歲以下。有關數字反映自願醫保對較年輕人士也有吸引力。

發言人又稱，根據獨立顧問在自願醫保推出前的估算，在自願醫保推出的首兩年購買認可產品的人數約100萬。參考目前的數據，局方對達致有關估算數目維持審慎樂觀的態度。

購買自願醫保，每個受保人最多可獲8,000元扣稅額，食衞局稱，在今年3月31日前購買自願醫保認可產品並繳付相關合資格保費，可作2019/20課稅年度的稅務扣除。