【新冠肺炎】昂坪360纜車重開　寶蓮寺齋堂：未必能增加太多人流

自新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情爆發，多個遊樂景點關閉。昂坪360纜車於 1 月 27 日起暫停纜車服務，今日（15）開始恢復逢星期五至日的服務，並因應疫情有多項新安排，包括同行親友乘搭同一纜車、不設現場售票等，有乘客認為安排尚算便利，亦能減少人流聚集。 至於昂坪360連接的昂坪市集，記者視察後發現人流明顯較為稀少，以本地家庭、行山客為主。有手信店指，生意額由每日8千跌至數百元；然而，無論手信專門店，抑或齋堂均表示疫情令生意大減，又指即使纜車重開，但營業時間縮短，生意未必會明顯好轉。

每卡乘客一下車後，清潔人員會以1比99漂白水清潔車廂。（張浩維攝）

昂坪360不設現場售票 只供網上預約

昂坪360纜車今日開始恢復逢星期五至日的服務，惟營運時間縮短為早上10時至下午4時，且不設現場售票，只供網上預約客人乘坐。在復運首階段，職員會安排同行親友乘搭同一纜車，每輛車廂建議載客人數減半到4至6人。

記者今日早上10時到纜車站一帶視察，人流稀少，且有職員在一帶進行講解，客源主要以本地人為主，較少有遊客出現。現場所見，會有員工為乘客量體溫，站內亦設酒精搓手液。而每卡乘客一下車後，清潔人員會以1比99漂白水清潔車廂。

乘客吳小姐與友人結伴前來，她表示到場始知需網上購票，認為安排方便，亦大讚「消毒做得幾好」。（張浩維攝）

有遊人到場後始知需網上購票 笑言在家會有抑鬱

乘客吳小姐與友人結伴前來，她表示到場始知需網上購票，認為安排方便，亦大讚「消毒做得幾好」，對不用與陌生人共乘纜車安排感滿意。公司採取輪班上班的她笑言：「喺屋企太耐都會有啲抑鬱，所以要出嚟郊外行下」。雖然市集整體較為冷清，但她認為屬於正常，「都唔會預期有好多人，喺呢個疫情環境」。

每年都會到昂坪玩的乘客吳生則表示，得知纜車今日重開，昨日已一早在網上為一家三口預購車票；吳小朋友亦表示，平日會出來走走，不是太害怕疫情。（張浩維攝）

一家三口周末到郊外避疫

每年都會到昂坪玩的乘客吳生則表示，得知纜車今日重開，昨日已一早在網上為一家三口預購車票。他認為購票時要選定回程時間有點不便，「因為平時可以幾時落嚟就落嚟，限定就難啲掌握」，惟明白公司因應疫情，限制人流。

現在停課的吳小朋友亦表示，平日會出來走走，不是太害怕疫情：「病毒都會周圍跑，如果屋企都有病毒，你都中咗招啦」。吳太指，平日都會趁假日一家外出，盡量選擇郊外地方。

市集手信店生意額由每日8千跌至數百元

昂坪市集人流明顯較為稀疏，不少商店、食肆「拍烏蠅」等客。有出售中國傳統紀念品專門店的職員稱，以往生意額每日達8000元，但現時平均每日只得數百元，人煙稀少，她解釋商店主要做遊客生意，但現時旅遊業受挫，「依家都係得返行山客」，自己亦開始放無薪假。

寶蓮寺齋堂職員憂纜車營業時間縮短 未必能增人流

在寶蓮寺的齋堂吸引大量信眾前來，大堂在門外擺放酒精搓手液，又會有職員為食客量度體溫，符合標準方可進內。

有職員表示，雖然今日纜車重開，但不是特別多人光顧，又擔心纜車營業時間縮短，未必為市集增加太多人流。她指，自疫情開始，餐廳雖然有加強防疫措施，但「生意梗係差咗好多啦。」至於早前北角佛堂福慧晶舍爆發疫情，會否影響食客信心？她認為不能相提並論，餐廳亦會做好衛生。