【行山意外】港人蜂擁遠足郊遊抗疫　上月消防攀山拯救事故急增

上周末新娘潭3日兩宗行山墮崖的意外，令人意識到在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）的疫情下，港人蜂擁上山郊遊，相信會令行山意外急劇增加。記者向消防署查詢，2020年2月的攀山拯救事故比去年同期急增近八成！

香港在1月23日確診首宗新冠肺炎個案，隨後病毒在社區擴散，政府宣布所有學校停課。隨疫情發展，港人行山抗疫的熱潮1月底出現，到2月大爆發，在2月的周末假期，獅子山、魔鬼山、千島湖、大帽山及城門水塘等熱門郊野地點人山人海。

男子上周五從新娘潭瀑布墮下，由直升機送院急救。（資料圖片）

在行山人數急增的同時，行山意外的數目亦急升。消防署回覆記者查詢，在去年11月的傳統行山旺季，他們接到137宗攀山拯救事故，到去年12月個案回落到117宗；在這兩個月，沒有人在攀山意外中身亡。

在今年1月，攀山拯救事故與去年12月相若，有113宗，但有兩名行山客在意外中逝世。到今年2月香港行山熱潮大爆發，消防署接到的攀山拯救事故按月急增65%至186宗，並且有1人在意外中死亡。

紅萬石澗位於北區的紅花嶺。（網上圖片）

與2019年同期的數字比較，去年1月有95宗攀山拯救事故，今年1月升19%；而2月的數目升幅更明顯，去年2月，消防接到105宗攀山拯救事故，今年2月急增77%至186宗。