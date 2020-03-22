【新冠肺炎】瑣碎但要知！Dr.K Kwong解答防疫品關鍵細節　個人篇

新型冠狀病毒肺炎肆虐，世界衞生組織將疫情定性為「全球大流行」，本港不少學者亦指疫情未「見頂」，預計市民短期內都要繼續抗疫。市民外出必備「防疫三寶」： 口罩、消毒搓手液，消毒濕紙巾。不過，當防疫產品未有註明使用期限，存放一段長時間如何仍然具有相關功效，化學博士鄺士山（Dr. K Kwong）續一解答瑣碎但重要的防疫小細節。

酒精消毒濕紙巾可以抹多少東西，K Kwong指只要在酒精完全揮發前就有效。（楊榮飛攝）

Q：2003年「沙士」時留下來的消毒用品，還能用嗎？

市面抗疫用品短缺，多年前用剩的東西可能就是「救命稻草」，但其安全性及成效成疑。K Kwong指，由於酒精本身不會變壞，只會慢慢揮發，令酒精濃度下降，故若是放了多年的樽裝酒精，樽蓋沒被扭開過，沒有漏氣，都不會影響功能。而市面上大部分的酒精消毒濕紙巾都錫紙包裝封好，只要紙巾酒精未乾透都可以用。

Q：一張酒精紙可以抹多少東西？

部分酒精消毒濕紙巾打開只有兩隻成人手指的大小，令人質疑可以抹多少東西，K Kwong指，原本細細張的設計是專為打針人士消毒之用，不過想物盡其用，例如抹手，就要視乎用者能否在30秒內，即大約在酒精完全揮發前，讓酒精潤濕全手。他指一般酒精消毒濕紙巾都有2-3毫升的酒精在內，如果要加抹其他東西像手機等，就要在紙巾仍濕時做，因為乾掉就無效，甚至愈抹愈髒。另外，酒精濃度亦至少要有70%才有效殺菌。

Q：搓手液塗多點就可殺菌？

消毒濕紙巾在酒精完全揮發變乾前都有殺菌功效，但搓手液卻不同，不同牌子搓手液除酒精外，亦可能加了不同成分，K Kwong指，搓手液揮發到最後可能只剩下甘油，「倒多點酒精濃度都是不夠高，不會幫到你毀滅細菌病毒。」他又提到如果想知道存放太久的酒精用品還有沒有效，可以抽少許做點燃測試，「容易點燃的，基本上酒精含量都過50%，效果跟可以消毒的綠水差少少，覺得搏得過」。

化學博士鄺士山（Dr. K Kwong）解答防疫小細節。（林頌華攝）

Q：洗傷口用的粉紅色藥水，可否用來洗手？

「可以，但浪費囉。」K Kwong提醒，這類消毒藥水內有含氯的殺菌劑，含氯的殺菌劑具毒性，「如果你在室外無其他選擇，用它是無可厚非，但如在室內，隨便都去到廁所洗手的話，最安全就是用肥皂加水。」

俗稱「粉紅色藥水」的預先包裝消毒劑，個別品牌的有樣本早前被驗出帶有洋蔥伯克氏菌。（衞生署圖片）

Q：火酒這麼多化學字，看到什麼字才可放心買？

坊間販售大量消毒火酒，不少未必於包裝上列明成份，或相反地列出大量化學詞，令人看得頭昏腦脹，K Kwong教路，中文就認「乙」或「丙」字，「有『乙』字就是平日飲酒的乙醇、英文就是『E』字頭，『Ethyl alcohol』或『Ethanol』；另一個就有個『丙』字，叫異丙醇，英文有個『I』字，『Isopropyl alcohol』或『Isopropanol』。」

而市面上有些火酒會叫「Rubbing alcohol」，其實也是異丙醇的別稱。

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