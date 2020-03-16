【新冠肺炎】何栢良：患者上機前有病徵卻成功入境　情況令人擔心

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）的疫情在歐美不斷擴大，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（16日）表示，英國採取「天然免疫」政策如同放棄，料長者死亡率高，最終步向意大利的後塵。至於美國之間加拿大並無封關，相信疫情稍後時間亦會在加拿大爆發。他提醒市民，呼吸道病毒等在夏天只是較冬天不活躍，並非不存在，「大家都是不要聚集。」 而何栢良則表示，過去兩周本港的外來個案增加，其中有個案是發病後10日才確診，即患者上機前已有病徵，但卻成功入境，情況令人擔心，他警告香港或早存在隱形傳播鏈。他促請政府對虛報身體狀況的入境者嚴厲執法，否則香港人的防疫工作會在一星期內「付諸流水」，難免會有爆發情況。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌（資料圖片 / 羅君豪攝）

英國國內新冠肺炎的疫情日漸嚴峻，港府昨（15日)對愛爾蘭、英國及美國發出紅色外遊警示。英國決定只呼籲市民有病徵自行隔離，並相信當民眾都有抗體時，疫情便會緩和。中大呼吸系統科講座教授許樹昌出席新城電台節目時指，英國沒有做「圍堵」政策，但他擔心當地將有大批65歲以上的長者會受感染，「他們大多有長期病患，所以死亡率較高」，最後步意大利的後塵。「英國是很早就採取放棄(態度)，的確是很奇怪」，他又透露與英國不少學者探討問題，他們大多都不同意採取「天然免疫」政策。



不封關 病毒隨人傳播各地

近日本港確診的個案大多是外來個案，許樹昌承認「很多入口個案是印度、埃及等，機場把關要做得好足，有發燒（入境者）要送醫院即時隔離，不要在社區中流動」，指出意大利最初沒有封關，使不少患者流動到歐洲，而在到過歐洲的人士再傳播回港。談及封關，許指出疫情現時已在美國爆發，但加拿大卻未有封關，「病毒會由人帶到加拿大，遲早爆發」，重申封關是重要的防疫措施。

對於香港現況，許樹昌提醒市民防疫不要鬆懈，重申呼吸道病毒等在夏天只是較冬天不活躍，並非不存在，行山等人多地方應該繼續佩戴口罩，「盡量減少聚集。」他又預料最快2021年年中才會出現有效的疫苗，至於瑞德西韋在武漢已經臨床應用，本港上星期六也有首名病人應用瑞德西韋，「應該是有效。」

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片／盧翊銘攝）

何栢良：患者上機前有病徵卻成功入境 情況令人擔心

港大感染及傳染病中心總監何栢良過去曾多次表態支持封關，他今早在港台節目稱也留意到外來個案增加的情況。他分析指，過去兩星期香港的情況令人擔心，33宗的外來個案中，最長是在發病10日後始確診，即代表患者上機時已經有病徵，如喉嚨痛等，卻成功入境，「香港或者已存在隱形傳播鏈。」他促請政府對虛報身體狀況的入境者嚴厲執法，「香港人過去辛苦防疫，但隱瞞病情的入境者可以一星期便將我們的努力『付諸流水』。」

他重申，一個患者可以傳播至少三人，一星期便會有200人帶病，「對香港整個醫療系統構成極大壓力，醫院內很多防護裝備已經要配給，香港人過去也很辛苦去防疫」，強調政府在防疫上要「說真話」，大家一同努力防止疫情爆發。

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