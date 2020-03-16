【新冠肺炎】單日再增7個案　全部曾外遊　山頂嘉麗園有夫婦確診

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港今日（15日）新增7宗確診個案，當中有一宗屬可能本地個案，所有新增個案病人於潛伏期均有外遊。至今香港累計148宗確診個案及一宗懷疑個案。 被列為屬可能本地個案是第149宗、居於華富(二)邨華昌樓的32歲男子，上月底及今個月初曾到訪突尼西亞、英國及西班牙，目前在瑪麗醫院留醫，由於病發前兩天在香港，暫列可能本地感染個案。另外有確診者在潛伏期曾到北海道、德國、奧地利、法國、多倫多、紐約、波士頓等地，當中一對居住加列山道65號嘉麗園的夫婦確診，他們均有長期病患，所有人目前情況穩定。

本港今日（15日）新增七宗確診個案。（羅君豪攝）

在今日新增個案中，有六宗屬外地輸入，另有一宗是可能本地感染個案，他們全部為香港居民，年齡介乎29至61歲，當中三人入住律敦治醫院、兩人入住瑪麗醫院，另外兩人分別入住北區醫院及將軍澳醫院。

曾到北海道滑雪男子 同行團友要檢疫

第143宗個案是一名35歲男子，過往健康良好，居於粉嶺華明邨禮明樓。他自3月11日開始咳嗽，昨日開始發燒，同日到北區醫院求醫並入院接受治療，現時情況穩定。病人於2月26至3月11日曾到日本北海道，3月7日曾陪同朋友到訪北海道二世古一所診所。他於3月11日由北海道乘坐日本航空JL2504（經濟艙）到大阪，再由大阪乘坐國泰航空CX561（經濟艙）於同日晚上抵港。病人同行的女朋友及兩名朋友，以及同住的父母、妹妹，以及侄女沒有出現病徵，將接受檢疫。

第144宗個案抵港後一直獨自於灣仔灣景國際酒店居住。（羅君豪攝）

第144宗個案是一名29歲男子，過往健康良好，自3月11日開始咳嗽，3月14日到律敦治醫院求診並入院接受治療，現時情況穩定。病人於3月5日由香港前往德國，3月7日轉往奧地利，3月11日返回德國，並於3月12日由慕尼黑乘坐漢莎航空LH119（經濟艙）到法蘭克福，再由法蘭克福乘坐LH796（商務艙）於3月13日抵港，抵港後一直獨自於灣仔灣景國際酒店居住。

該男病人曾向衞生防護中心承認，曾在當地無戴口罩的情況下與朋友交談，該名友人其後在德國確診。

第145宗個案是37歲男子，居於西貢白沙灣。（資料圖片 / 尹嘉蔚攝）

兩法裔男子曾到法國滑雪

第145及146宗個案都有關聯，他們曾於潛伏期間，一同到法國旅遊滑雪，並由巴黎乘坐國泰航空CX260（經濟艙）於3月13日抵港。第145宗個案是37歲法國裔男子，過往健康良好，居於西貢白沙灣， 自3月10日開始咳嗽，其後出現腹瀉及發燒，昨日到將軍澳醫院求醫並入院接受治療，現時情況穩定。病人同住的妻子、兩名女兒及家傭沒有出現病徵，已入住將軍澳醫院接受檢查。

第146宗個案是39歲法裔男子，亦是第145宗個案朋友，居於北角堡壘街25-27號堡壘大樓。他自3月13日開始咳嗽，昨日到瑪麗醫院求醫並入院接受治療，現時情況穩定。病人另一名同行朋友沒有出現病徵，已入住瑪麗醫院接受檢查，其同住女朋友亦沒有出現病徵，將接受檢疫。

衞生防護中心呼籲，曾於3月13日早上約7時30分至7時45分從香港站接載病人到其寓所的一名的士司機，請致電中心熱線。

▼部份確診政要名人▼

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山頂獨立屋豪宅外籍夫婦曾到多倫多、紐約及波士頓

第147宗及148宗個案分別為61歲女子及58歲男子，兩人是一對夫婦，並同樣有長期病患，居於加列山道65號嘉麗園獨立洋房。女病人3月10日開始喉嚨痛，3月11日開始發燒和咳嗽；男病人亦於3月10日開始發燒及咳嗽帶痰 ，3月13日出現輕微腹部不適，今日出現腹瀉。他們3月11日到香港港安醫院–司徒拔道求診，3月13日到養和醫院求診，昨天到律敦治醫院求診並入院接受治療，現時情況穩定。

他們於2月15日至3月2日到訪多倫多，3月2日至5日到訪紐約，3月5日至9日到訪波士頓，並在波士頓乘坐國泰航空CX811（商務艙）於3月10日抵港。他們同住的兒子、司機和兩名家傭沒有出現病徵，將安排接受檢疫。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

第149宗暫列可能本地個案

第149宗個案為32歲男子，過往健康良好，居於薄扶林華富（二）邨華昌樓。他3月14日開始發燒，並向私家醫生求診，今日到瑪麗醫院急症室求醫，現時留院瑪麗醫院接受治療，情況穩定。病人於2月24日至3月2日參加旅行團從香港到突尼西亞旅遊，其後於3月3至9日與朋友到訪英國及西班牙，並於3月10日回到香港。其母親及姐姐與他同住，沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。由於他發病前兩日在香港，中心將其列為可能本地個案。