【新冠肺炎】何鉅業視察亨泰樓　稱無發現有明顯違規或設計問題

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，大埔富亨邨亨泰樓兩個同坐向單位住戶先後確診，政府推測大廈13室的天台排氣口長度較短，在微風下產生「擾流效應」。測量師學會前會長何鉅業指，昨日從大廈外圍視察，無發現渠務有違規情況，又指大廈渠務設計非該大廈獨有，提醒市民若長期偶而聞到不尋常的異味，又或留意到渠務有涉透情況，宜關窗及找專業人士檢查。

富亨邨亨泰樓需撤離往駿洋邨居民，由穿上防護人員協助上旅遊巴。（李澤彤攝／資料圖片）

測量師學會前會長何鉅業今日（16日）在港台《千禧年代》的電台節目中表示，曾到亨泰樓現場視察，目測排氣口及渠管未見異樣，相信非喉管設計出問題。

何鉅業：十字路口捲起垃圾的小旋窩都屬擾流效應

他解釋，全幢大廈使用同一排氣及通風管出口、排氣口沿天井垂直而上的設計並不罕見，較早期的私樓亦會有類似設計，而涉事大廈及鄰近的建築情況會影響喉管長短，在氣流、風向等因素下，有機會出現擾流效應，令將病毒帶回高層單位。至於何謂擾流效應？何鉅業指，正常氣流是向前吹，而在大廈街角、十字路口能捲起垃圾的小旋窩都屬擾流效應。

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渠喉設計非涉事屋邨獨有，他提醒住在類似設計的住戶，宜留意屋內會否長期偶而聞到不尋常或外來異味，若有異味宜立即關窗，有需要可開單位內其他位置（如廁所）的抽氣扇通風。他又認為，可加長喉道並屈折延至天台中央才排放，令排氣口遠離高層單位，減低住戶風險。

而大埔（頌汀）區議員文念志則認為，政府在出現第一宗確診個案時便應馬上加緊清潔及教育，他點名批評民政署早前與其他部門溝通時不太落力，今日才派員到大廈舉行講座，教導市民防疫。

文又說，富亨邨目前有七成單位已市民任業主，由於一眾業主早在十多年前已購入物業，相信即使需要斥資維修，他們亦明白責任，不會有巨大反對聲音。