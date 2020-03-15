【新冠肺炎】亨泰樓43住戶入住檢疫中心　2人發燒檢測呈陰性

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，昨晚（14日）政府疏散大埔富亨邨亨泰樓居住在29至34樓13及14室的住戶，擔心同座向單位的住戶，會因喉管問題而感染。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（15日）進一步表示，昨晚屋宇署發現亨泰樓21至28樓13室的8伙住戶，其排氣喉出現問題，故亦將他們撤離。她又稱，現時亨泰樓有43名住戶入住檢疫中心，當中2人入住後發燒，檢測結果呈陰性。

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昨日香港新增4宗確診個案，其中一名59歲確診者居住大埔富亨邨亨泰樓，與早前「食環埃及團」一對確診團友夫婦，居住高層同座向單位。當局昨晚稱，擔心傳播與喉管有關，決定安排所有居住在29至34樓13及14室的住戶，先入住檢疫中心；至於其他樓層的相同座向單位，則需再檢查。

有一伙須撤離住戶未尋回

張竹君今日表示，29至34樓的13及14室涉及12伙，當中2伙為確診個案，有9伙已經撤離，但餘下1伙則尚未找到，希望相關住戶主動聯絡當局。她又指，屋宇署昨晚發現，21至28樓的13室住戶，其排氣喉有問題，當局亦已將該8伙撤離，方便相關人員入內檢查。她續稱，現時亨泰樓有43名住戶入住檢疫中心，當中2人入住後發燒，之後送院，檢測結果呈陰性。

對於亨泰樓個案的病毒傳播途徑，張竹君表示，現時仍未能確定，但根據昨晚的環境調查，暫不排除由下層傳播至上層。她續稱，已從確診單位的窗、門、百葉簾等，以及天台排氣口，抽取十多個環境樣本化驗，惟一般環境樣本未必驗出陽性，「因為都過咗幾日」。惟一旦出現陽性，則可能指向由糞渠傳播。她又指，若未出現陽性，就要視乎基因排序結果。

張竹君表示，因應青衣長康邨康美樓個案，如有確診個案居住於公屋，房屋署會派員檢查上、下樓層的喉管。不過她指，亨泰樓的特別之處在於，並非全部屬於公屋單位，部分已出售由私人擁有，屋主應多加留意喉管是否曾經改裝，如有需要應找合資格人士檢查。