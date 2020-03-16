澳門全民派3000元電子消費卡　3月中網上記登記　5月至7月使用

新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）疫情持續，澳門政府早前宣布向永久及非永久居民發放面值3,000元的電子消費卡。澳門政府經濟局、金融管理局和社會工作局今日（16日）公布，居民可以由3月18日至4月8日在網上進行登記，並於4月14日至4月30日到選定的地點領取電子消費卡。 電子消費卡使用期為5月1日至7月31日，每日使用上限為300元。居民只可用於購買貨品或服務，不得兌換為現金，亦不得用於賭場、境外旅遊服務及醫療服務等由法規訂定的特定場所或用途。

澳門政府公布3,000元電子消費卡詳情，持有有效或可續期的澳門永久性或非永久性居民身份證的人士，可於3月18日早上9時起，至4月8日到澳門金融管理局網站登記。市民需填寫姓名、身份證號碼及聯絡電話，並選取包括32政府機構或130間銀行分行的領卡地點。網站會即時確認提交及顯示登記結果，成功登記的市民會收到短訊提示，可於4月14日至4月30日到選定的地點領取電子消費卡。



3,000元消費卡不可兌換現金 每日只能用300元

當局指，澳門金融管理局、市政署轄下的黑沙環政府綜合服務大樓、離島政府綜合服務中心以及中華廣場綜合服務中心於日常開放服務時間內，可協助有需要的市民進行網上登記。至於未獲發身份證的嬰兒，父母須提出申辦身份證，並且憑由身份證明局發出的相關收據，在登記期內到身份證明局進行登記；長者、殘疾或其他有需要人士則可到29間家庭及社區服務中心，工作人員可協助辧理登記手續。

消費補貼使用期為5月1日至7月31日，每日使用上限為300元，只可用於購買貨品或服務，不得兌換為現金，亦不得用於娛樂場、境外旅遊服務及醫療服務等由法規訂定的特定場所或用途。