【新冠肺炎】留學生外遊人士紛返港　消委會籲回港前了解航班狀況

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情持續，多國設旅遊限制。消委會今日（16日）表示，因旅遊警示及限制等轉變得很快，建議市民外遊前考慮旅程是否必須，以及自身安全等。 另外，由於歐洲疫情蔓延，日前港府要求由神根地區26國及英國等地抵港者需家居強制檢疫，不少留學生趕回港避免檢疫。消委會提醒回港留學生等人士要先與旅行社或航空公司了解最新情況才決定是否回程，在外地亦須做好防疫措施。

黃鳳嫺建議回港人士須與航空公司了解最新狀況才決定是否回程。（消委會直播截圖）

消費者委員會總幹事黃鳳嫺今日表示，不同國家都有旅遊入境措施，消費者考慮外遊時要想清楚是否有需要前往，以及機艙上風險或在當地隔離時間上是否容許等。另外亦要考慮保險問題，因外遊地點若有紅色外遊警示等，保險公司未必會承保，因此呼籲消費者要看清保險保障範圍。

另外，港府宣布由明日（17日）零時零分起，抵港前14日曾赴歐洲神根地區人士須接受家居強制檢疫；而周四（19日）零時零分起由英、美等國回港亦同樣須家居強制檢疫。黃鳳嫺指觀察到不少留學生或外遊人士趕回港，建議回港人士須與航空公司了解最新狀況才決定是否回程。