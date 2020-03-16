【新冠肺炎】入境虛報病徵至今零檢控　政府認難證刻意、檢控難

本港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續擴散，至今日（16日）下午累計錄得155宗確診個案及2宗初步確診個案，近期的個案患者大部份均曾外遊，惟部份病人外遊期間已感不適，抵港後未有申報並順利入境。 按法例規定，未如實填健康申報表即屬違法，但衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，至今未有人被檢控。她指，要證明相關人士刻意暪騙，檢控有難度。她又稱港口衞生科人員較忙，「檢控就遲一步先諗」。

截至今日（16日）下午，本港累計155宗確診個案及2宗初步確診個案。（羅君豪攝）

本港自3月8日起要求經香港國際機場抵港凡人士填寫健康申報表，倘有病徵需接受相關人員評估，若未如實申報或屬違法可被判監或罰款，但近日的輸入個案有部份病人在外地時已出現病徵，但仍可順利入境，返港數日後才確診；有病人則在入境後擔心自己中招，寧租住酒店而沒有返家。

入境體溫監測儀器未必找到病人

張竹君解釋，部份確診個案患者即使曾發病，未必持續發燒，需視乎病人入境當刻有無發燒，而衞生署往往在追查病人的病歷時，病人可能才想起自己曾有輕微病徵，如咳嗽或流鼻水等，並無發燒，因此入境時的體溫監測儀未必找出相關病人。

張續指，若要檢控有人虛報，需證明該人在明知的情況下刻意暪騙，如外遊期間曾因有病徵而入院、但入境時無申報等，她承認檢控有難度，加上港口衞生科人員的工作較繁忙，檢控工作需稍後再研究應如何做。

張竹君稱預計陸續再有不同人士包括留學生會返港，相信輸入個案會再增加。（羅君豪攝）

檢疫中心位置有限 需預留予確步者的密切接觸者

今日新增的個案有旅遊返港者，亦有到外公幹的人。張竹君稱預計陸續再有不同人士包括留學生會返港，相信輸入個案會再增加，亦少不免隨之而來會出現在社區的本地個案。

至於抵港人士的檢疫措施方面，她直言難拒絕香港人入境，但檢疫中心位置有限，需預留予確診患者的密切接觸者作隔離，而其他外遊回港的人士、學生等在家居檢疫是較可行的做法。衞生署亦會給予建議，例如家居檢疫者應減少與家人相處，吃飯時避免有交流等。