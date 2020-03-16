【新冠肺炎】立法會周三復會　民主派促梁君彥交代疫情開會準則

因應新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，政府近日逐步恢復有限度服務，立法會大會自啟動防疫措施以來，只曾在2月19日召開一次特別大會，讓政務司司長回應有關疫情的質詢，加上原本讓路予北京「兩會」而休會，大會至今近一個月未有再舉行。 立法會網頁顯示，本周三（18日）將有大會召開。22名民主派立法會議員今日（16日）去信梁君彥，要求他交代是否重開會議的準則、防疫策略，以及要求每周審視防疫措施，並作即時更新。民主派促請梁君彥與各黨派交流，並指示各委員會嚴格遵守同一開會準則。

梁君彥曾拒絕民主黨胡志偉2月初要求召開跟進疫情的特別會議，但2月19日又曾開會討論疫症，之後一周就預算案宣讀亦有開會，但後來沒有再交代何時復會，但立法會向各議員發出了本周三開會的相關資料。（資料圖片）

民主派在信中指，上周世界衞生組織（WTO）宣布了疫情蔓延至「全球大流行」，形容疫症在日、韓、歐、美陸續大爆發，在剛過去的周末，本港又新增了逾10宗確診個案，而當中絕大多數為海外傳入，而衞生防護中心亦已警告，疫情倒灌或會再度觸發本地傳播。

民主派指，如果立法會大會本周三重開，立法會已是全面恢復運作，他們要求交代梁君彥交代立法會的會議運作準則及防疫抗疫策略，讓各委員會主席及全體議員參考，避免各個委員會各不相謀，令防疫措施大打折扣。

他們又提出，立法會綜合大樓現時的防疫措施上次更新已是兩周前，指立法會應至少每周一次審視防疫措施，並作即時更新，例如是否強烈勸喻短期內到過疫區人士不要進入大樓，以及有否需要進一步推遲大樓關閉時間等。

22名民主派議員包括民主黨7人，公民黨5人，專業議政5人，及其他5名單頭議員；與專業議政關係密切的醫學界陳沛然並未參與聯署，與其他民主派立法會議員疏離的熱血公民鄭松泰，亦無參與。

立法會網頁上載了本周三立法會大會的議程，當中包括財經事務及庫務局局長，將首讀有關預算案中提到寬免稅務的《2020年稅務(修訂)條例草案》。