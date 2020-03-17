【新冠肺炎】調查：近六成人收入較半年前減少　飲食開支跌三成

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，香港研究協會一項調查顯示，近六成受訪者表示目前每月平均總收入較半年前減少，比例創新高。 %另外，有五成及五成半受訪者表示其「生活水平」和「家庭財政」較半年前「變差」，比例同樣創新高，當中大部份人都界定自已己為基層的市民，反映低下階層抵禦經濟轉差能力最為脆弱。調查亦發現，受訪者在「飲食」方面的開支減少36%。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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為了解香港市民的個人經濟狀況以及對香港經濟環境的看法，香港研究協會於上月19日至本月11日，以電話訪問了1,079名18歲或以上市民。

59%受訪者指收入較半年前減少 基層市民影響最大

調查結果顯示，有59%受訪者表示每月平均總收入（包括薪金、投資回報等），較半年前減少；而表示「保持穩定」的佔27%，「增加」的則佔7%。而進一步和受訪者自稱的社會階層作分析，發現各個社會階層皆有50%或以上受訪者表示近半年收入減少，顯示收入下跌屬跨階層現象。當中收入減少比例最高的社會階層是「下層」，佔67%，反映在經濟轉差時，基層市民的抵禦能力最為脆弱。

另外，有五成及五成半受訪者表示示其「生活水平」和「家庭財政」較半年前「變差」，比例同樣創新高。

從受訪者自稱的社會階層作交叉分析，結果顯示各個社會階層皆有五成或以上受訪者表示近半年收入減少，顯示收入下跌屬跨階層現象。當中收入減少比例最高的社會階層是「下層」（67%），反映在經濟轉差時，基層市民的抵禦能力最為脆弱。（資料圖片）

近九成人認為經濟狀況變差 創2017年以來新高

調查亦發現，與半年前比較，89%受訪者認為現時經濟狀況「變差」，比例創2017年有紀錄以來新高。至於對未來半年香港的經濟展望，表示「悲觀」的比例升至78%，再創新高。以上結果顯示市民對本港經濟現狀以至前景越趨負面，相信受新型肺炎疫情所拖累。

飲食、購物開支淨值下降

另外，調查亦問及市民不同方面開支的變化，經整理為淨值計算後，結果顯示受訪者「飲食」開支淨值減少36%，「服裝、煙酒或生活用品等方面的購物」的開支淨值則減少47%。結果反映在日益悲觀的經濟預期下，不少市民傾向在以上兩方面縮減開支，零售業及餐飲業的經營相信會持續受壓。各項開支中，「醫療保健」是唯一淨值錄得增長的開支項目，相信與新型肺炎疫情日趨嚴峻，不少市民增加採購防疫物資有關。