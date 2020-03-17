【新冠肺炎】林鄭：檢疫中心先留予高風險者　冀家居檢疫者合作

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）由早期在中國爆發，到目前蔓延全球，近日開始有個案由外國「倒灌」輸入香港。特首林鄭月娥今日（17日）宣布，將會對中國內地、澳門、台灣以外地區發紅色外遊警示，由3月19日起抵港人士都需要接受強制檢疫或醫學監察。 林鄭表示，由於目前的檢疫設施有限，因此政府要保留力量，檢疫中心將會先留給最高風險者，其他接受檢疫人士需在家居檢疫。她指，政府會嚴肅把關，但始終家居檢疫令的實施需要市民的配合，不然無論如何都會有漏洞。她和食物及衞生局局長陳肇始，展示家居檢疫人士的須知，呼籲接受家居檢疫者貼在當眼處，時刻提醒自己。

林鄭宣布，3月19日起抵港人士需接受強制檢疫或醫學監測。（梁鵬威攝）

林鄭月娥指，知道外界仍然會關注政府的檢疫、監察措施是否完善，但她希望外界明白，對每一個入住檢疫設施人士，背後也有大量的配套、監察工作，而目前也有超過2萬人正接受家居檢疫，有很多部門在背後支撐。對政府而言，現時也需要保留實力，將檢疫中心留給最高風險的人士，如確診人士的密切接觸者等，所以從海外回港人士，目前做法都是安排強制家居檢疫或醫學監察。

林鄭提到，家居檢疫需要市民全力合作、有自律精神，如發現有人違反要求，政府會嚴肅跟進、依法辦事。政府製作了電子版海報，提醒接受檢疫人士及其家人有何注意事項，林鄭建議相關接受檢疫或即將回港的人士，下載相關須知、列印並貼在家中當眼處。

林鄭與陳肇始一同展示家居檢疫人士的須知，呼籲接受家居檢疫者貼在當眼處。(梁鵬威攝)

有記者關注，早前政府實施的家居檢疫中，有涉嫌違規人士擅離居所，但只有兩人被檢控，把關問題如何解決。林鄭指，外界看到的工作只是「表面」，家居檢疫背後的操作其實十分龐大，涉及政府派員檢測、諮詢，很多同事要坐下聽電話、打電話問接受檢疫人士狀況，民政事務處、社署亦要支援他們，目前政府每日平均支援800個家庭；另外紀律部隊亦要進行檢查。這裡涉及政府上千計同事。

她提到，政府至今發出約6萬個家居檢疫令，其中兩個違規人士已被提出檢控，另外幾十個涉嫌違規個案，如有足夠證據，落口供後律政司也可能提出檢控，強調政府會嚴肅跟進。林鄭又指，任何公共衞生危機，都需要市民完全合作，否則放多少人監測都一樣有漏洞。