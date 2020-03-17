【新冠肺炎】全球紅色旅遊警示　港男堅持出發赴澳洲工作假期

新型冠狀病毒（又稱武漢肺炎）疫情持續，特首林鄭月娥宣佈，今日（17日）內將向全球各國發出紅色外遊警示，內地、台灣及澳門除外。 不過，在疫情下有港人即使女友勸阻，仍然希望前往澳洲工作假期（Working Holiday）。他認為，從人口密度等因素而言，香港比澳洲更嚴重，又認為提高抵抗力最重要，日後在澳洲會多做運動抗疫，「做運動、均衡飲食⋯⋯益生菌都有用。」

▼疫情全球大流行 香港將對全球「封關」▼

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記者中午起在機場視察，機場人流疏落，有旅客未上機已穿上膠雨衣「防疫」，有乘客除了配戴口罩外，亦戴上眼罩及膠手套。

堅持前往澳洲：香港比當地更嚴重

劉先生今日由香港出發到澳洲Working Holiday，他坦言，早前已計劃了兩年，聽聞澳洲已陸續有人願意戴口罩上街，又指香港比澳洲更嚴重，「計埋人口密度同地方大細，兩地差好多倍。」送機的女朋友亦說，早前已勸告他別出發，但坦言「無用」。

雖然疫情無阻出發的決心，但劉先生亦準備了兩盒口罩。不過他引述專家講法，指即使病人已康復仍能帶菌，故直言「擔心都冇用」，認為提高抵抗力最重要，日後在澳洲會多做運動抗疫，「做運動、均衡飲食......益生菌都有用。」

怕14天隔離 到機場改機票

除了發出紅色外遊警示外，林鄭月娥今日亦宣布，周四凌晨（19日）起，在內地、台灣及澳門以外的地方，抵港人士須作14日隔離或醫學監察。

卓先生表示，他和家人早已訂購機票，本來打算今日前往印尼兩至三日探親，昨日更早已到機場預辦登機（check in)及寄倉，怎料今早卻看到有關新聞，坦言大吃一驚，現時打算到櫃枱改機票。他批評，若政府一早宣布封關，不讓內地或外國旅客到港，便能杜絕輸入個案，坦言「封關太遲」。

他說，最擔心不是當地疫情，而是回港後14天隔離，「14日冇得出街，冇得搵friend⋯⋯難過啲。」