【新冠肺炎】理大下月恢復部份面授課程　護理、視光增實習節數

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，本港近日外地輸入確診個案持續增加，正爆發第二波疫情。理工大學常務及學務副校長衞炳江表示，如疫情持續下，大學本學期將繼續網上教學，惟份課程如護理學、視光學及職業治療學等，設有臨床實習及技能訓練，網上教學難以取替，為免延期畢業，在平衡師生安全下，可於下月6日恢復面授課堂或實習。另外，理大現時有約百名學生在海外交流，校方已通知他們在安全情況下返港。

理大今日舉行記者會，分享大學實施網上教學情況。圖左三及左四為理大眼科視光學院副教授及副學院主任林國璋、常務及學務副校長衞炳江。（胡家欣攝）

因應疫情影響，八大資助院校自農曆年假起停課至今，並改用網上形式授課。理大自2月10日起推行為期五周的網上教學，本星期為休息周，待下周一起繼續八周的網上教學。不過，大學多個醫療相關課程如護理學、社工、視光學及職業治療學等課程，均設有臨床實習及技能訓練，難以用網上教學取替，故最快下周起恢復面授教學，亦不排除暑假要返校補課，以追趕教學進度。面試則延後三星期至五月中起舉行。

理大設計學院專任導師晉裕昌在現場即時作平面繪圖教學。（胡家欣攝）

視光學等下月初恢復臨床實習

理大醫療及社會科學院院長岑浩強表示，以護理學為例，學生須完成指定實習時數及技能訓練，否則未能取得專業認證，成為註冊護士。他預計，未來需要加密實習節數，如額外安排在周末或晚上進行，暫時未擔心學生延期畢業。

不過，理大眼科視光學院副教授及副學院主任林國璋表示，視光學最後一年課程全為臨床實習，受到疫情停課影響，下學期的實習已停止，預計最快四月初恢復實，預計即使加密實習節數，最快六月內才完成實習。

因應疫情，理大設計學院本學期暫停立體繪圖、模型製作的教學。（胡家欣攝）

加強消毒班房 為學生安排面罩

理大常務及學務副校長衞炳江表示，校方在平衡師生安全、學習成果及畢業日期作出有限度恢復面授課堂決定。他指，校方會加強消毒班房，每班人數限制為30人以上，亦會安排較大的課堂及實驗室，並派發面罩予每位學生。他表示，整體而言，各學科教學進度未有受影響；若學生未能適應網上教學，校方亦容許學生於四月底退修學科或提出休學，衞指，這段期間申請休學人數與去年相若。

約百名學生海外交流 部份人選擇留當地

全球疫情加劇，不少外地留學的香港學生返港避疫。衞炳江表示，理大現時有約百名學生在海外交流，校方已通知他們在安全情況下返港，不過，部份學生考慮到機艙屬高風險環境，故決定留在當地，校方亦尊重決定。他指，早前已逾千名理大外地生返回其國家地區。

另外，受到反修例風波影響，理大校園去年成為示威戰場，衞炳江表示，事件對內地學生有一定影響，大學研究生人數減少約三成。至於大學維修費方面，他指，學校仍然點算相關損失。

嶺大：網上教學至本學期結束

另外，嶺大今日向師生發通告指，因應疫情發展，預計四月底前，難以恢復本科課程的面授教學，網上教學將直至本學期結束。校方亦不會安排學生返校考試，將以課程評估取替，學生亦可選擇以合格或不合格作學科成績評級。