【新冠肺炎】17行業組「被遺忘大聯盟」　促政府設第二輪防疫基金

新冠肺炎疫情（俗稱武漢肺炎）持續蔓延，政府早前宣布推出約300億元的抗疫基金，向受疫情重創的企業提供支援。不過有17個行業組成「被抗疫基金遺忘行業大聯盟」，要求政府增撥第二輪防疫抗疫基金，讓他們能渡過難關。 「被遺忘大聯盟」的教育中心聯盟發起人蘇迪希表示，聯盟成立約兩星期，加入的行業包括教育中心、社企、瑜珈中心、洗衣店等共17個行業，涉及3萬間公司及30萬名員工。大聯盟稱，抗疫基金原意是支援受重創的行業，強調「被遺忘大聯盟」的行業都符合以上條件，不應該被排除在外。

職業介紹公司負責人李小姐表示，自去年反修例運動起業務已受影響，今年受疫情影響更是陷入零收入狀況，但她仍要應付租金以及招聘平台支付廣告費等。（歐嘉樂攝）

職業介紹公司負責人李小姐表示，自去年反修例運動起業務已受影響，今年受疫情影響更是陷入零收入狀況，但她仍要應付租金以及招聘平台支付廣告費等。李小姐又指，面對現時嚴峻的環境，希望政府能夠資助8萬元以應付租金支出。

大聯盟稱，抗疫基金原意是支援受重創的行業，強調「被遺忘大聯盟」的行業都符合以上條件，不應該被排除在外。（歐嘉樂攝）

體育教練楊先生稱，由於教育局延長停課和康文署關閉場地，2月接近零收入，預計影響1,000間私營體育中心和3.6萬名註冊體育教練。他建議政府向每間體育中心提供8萬元津貼、每名體育教練則提供8,000元津貼。

立法會議員梁耀忠表示，大聯盟中的行業均受疫情影響，生意大受打擊。他稱曾直接或透過政治助理約見政務司司長張建宗，希望能商討支援其他業界，惟獲回覆稱沒時間。梁耀忠批評張建宗對相關業界情況漠不關心，促請他與受影響行業代表會面。